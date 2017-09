Ana Gabriel, así se muestra ante amenaza del huracán Irma

La cantante Ana Gabriel se toma unos minutos para grabar afuera de su residencia, en el estado de Florida, y mostrar cómo la lluvia empieza a amenazar en víspera del paso del huracán Irma.

A través de Facebook, la famosa cantante de temas como "Luna", "Aquí estoy" y "Simplemente amigos" manifiesta que se encuentra tranquila, y pide a la gente permanezca igual.

Ana Gabriel se encuentra afuera de su automóvil, en medio de una calle, y aprovecha para dar un reporte sobre cómo está la situación entorno a Irma.

"Quiero que mi gente esté tranquila.El viento se siente muy fuerte. Estoy toda mojada, no me importa. Les pido que se cuiden. Los amo y de verdad gracias por ese amor que me dan."