Ana Gabriel declara su amor a Kate del Castillo en show y hasta matrimonio le quería pedir (VIDEO)

"Algún día, no sé cuándo, pero algún día, va a estar mi nombre y mi estrella aquí, hoy, esa promesa que le hice a mis padres, se está haciendo realidad".

De verdad, estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar, quiero venir y disfrutar y toda la cosa, te amo.

El pasado fin de semana la cantautora sinaloense Ana Gabriel , conocida como "La luna de América", llevó a cabo un concierto en The Forum , un recinto deportivo situado en la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, como parte de su gira 2022 "Por amor a ustedes world tour" . Entre el público se encontraba la actriz mexicana Kate del Castillo , quien causó gran furor.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.