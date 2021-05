¿Ana Gabriel es la mamá de la Miss Universo Andrea Meza? La disparatada teoría de Shanik Berman

En redes sociales surgió la teoría de que la cantante mexicana Ana Gabriel era en realidad la madre biológica de la modelo Andrea Meza, quien el pasado domingo 16 de mayo ganó el certamen de belleza Miss Universo 2021. Muchos usuarios de internet señalaron que esto se trataba de una fake news, sin embargo, la conductora de televisión Shanik Berman ha causado gran controversia al asegurarlo.

Usuarios de redes sociales compararon los rasgos físicos entre Andrea Meza (la tercera mexicana en ganar Miss Universo y Ana Gabriel (originaria de Guamúchil, Sinaloa).

Según Shanik Berman la cantante Ana Gabriel crió a la hija de su supuesta pareja sentimental como suya, sin embargo, su verdadera hija era Andrea Meza, la hoy mujer más hermosa del mundo.

Su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora Ana Gabriel?

Luego de que hiciera esta afirmación, la conductora de televisión recibió muchas críticas. Una usuaria de Instagram manifestó que "todos quieren colgarse de la fama que tiene nuestra Miss Universo, pero no toman en cuenta el daño que le puede causar a su verdadera familia. Ojalá y la familia Meza Carmona tomara acciones legales en contra de quienes se dedican a difundir tales mentiras".

Otra persona señaló que no era posible que Shanik Berman "como periodista profesional y con la ética que la avala por años", difunda un "rumor de esa magnitud" sin antes tener pruebas o mostrar su fuente fidedigna.

En su cuenta de Twitter la periodista Claudia de Icaza, desmintió a Shanik Berman. "Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente, no sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos".

Hasta el momento ni la cantante sinaloense Ana Gabriel ni la Miss Universo Andrea Meza, han comentado algo al respecto. "Pseudo periodista, que decepción", es otra de las críticas que recibió Shanik Berman.