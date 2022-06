Ana Gabriel se disculpa con Yailin la Más Viral esposa de Anuel AA y con su familia por no conocerla

Ana Gabriel de 66 años de edad, se disculpó con Yailin la Más Viral de 21 y quien es ahora esposa de Anuel AA, pues hace poco le preguntaron a la cantante si haría un dueto con la dominicana, ya que está alcanzando mucha fama gracias a su música, pero la primera había dicho no conocerla.

Como era de esperarse, la declaración de Ana Gabriel de inmediato se hizo viral en redes sociales, por lo que los fans de Yailin la Más Viral le hicieron mucho hater a la intérprete de la balada romántica quien de inmediato lanzó un video disculpándose con ella, pues no quiso que se sintiera ofendida por no haberla conocido, aunque esto generó más debate, pues le hicieron saber a la mexicana que no tenía por qué haber hecho eso.

Primero presentar mis respetos para la cantante Yailin a quien dije que no la conocía y era verdad ahora sí la conozco, también presentar mis respetos para su familia la cual me imagino que han de ver sentido un poquito de tristeza por mí, mi comentario, pero es una verdad yo no conocía a Yailin, la tercera para sus fans, para su público, ese que la apoya y me imagino que han de estar un poquito triste porque yo no negué a nadie porque simplemente dije que no te conocía...", dijo no te conocía.

Además, Ana Gabriel dijo sentirse muy agradecida con República Dominicana, pues para ella es un país que le ha brindado mucho cariño desde hace años, ya que es ahí donde se ha presentado muchas veces deleitando a miles de dominicanos con su música, pidiendo disculpas por su error.

Aunque muchos fans de Ana Gabriel se molestaron más con ella, pues le hicieron saber que no debía disculparse por un error mínimo, además de que la cantante originaria de Guamúchil tiene una gran carrera.

"Y de donde disculpas! La señora es una gran señora…. Y no está obligada a conocer a la que casi “nadie” conoce más que por el esposo", "Pues yo solo la conozco por el rollo con el muchacho que era novio de Karolg… de resto no tengo idea de quién es", "Y por qué carajos la tiene que conocer? Grande Ana en disculparse sin tener culpa de nada", escriben las redes.