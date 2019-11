Ana Guerra quiere coronarse en la máxima fiesta del puerto

Mazatlán.- La bailarina mazatleca Ana Guerra Gamboa, de 24 años, licenciada en Psiopedagogía y egresada de la carrera de Educación Artística, ahora se adentra en su faceta de candidata para ir por la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020, que llevará por título Somos América y se realizará del 20 al 25 de febrero. En entrevista con EL DEBATE, la joven artista comparte que dentro de sus metas está poder plasmar su nombre con letras doradas en la máxima fiesta que ha disfrutado desde que era muy niña, al asistir a los desfiles, combate naval, coronaciones rodeada de su familia, que ahora la apoyan en su nueva aventura.

“El Carnaval es nuestra máxima fiesta, lo describo como la unión de todos los mazatlecos y de las personas que vienen de fuera. El simple hecho de estar con toda la familia siendo parte de los eventos es una gran felicidad, ver la alegría que se trasmite en cada una de las celebraciones, son emociones que deseo vivir ahora desde adentro del Carnaval, quiero ser la reina, estar arriba del carro alegórico y poder saludar al pueblo”.

Quiere ser reina

“Me siento muy emocionada de esta aventura que hoy inicio, en los años pasados ya me había tocado disfrutar del Carnaval, al ser participe de las comparsas, bailando en las coronaciones, pero ahora quiero vivirlo de diferente manera”.

Desde hace 10 años ha estado en los eventos carnavalescos.

Indica que desde el momento en que ya quedó como candidata, es parte de la historia de la máxima fiesta, por ello, si no llega a ganar, va a seguir en los eventos que están por venir. No importa cuál sea el resultado, detalla que desde que se lanzó de candidata ha aprendido grandes cosas, una de ellas es a ser más paciente. En su carácter le ha favorecido, de igual forma en la manera de comunicarse. Agradece que todas las candidatas se llevan muy bien y exista amistad entre ellas.

La joven bailarina se coronó en el 2018 en la universidad, y esto le dio las bases para ahora ir por la corona de reina.

Indica que dentro de unos años más se mira siendo dueña de una escuela de arte que tenga cuestiones educativas y se maneje el arte en general. Comparte que dentro de sus tiempo libre se dedica a bailar; es maestra de danza, actividad que disfruta al máximo.

“Amo el arte, amo dar clases, me encantan los niños. Amo ver a los niños trasmitir el amor por la danza, por la arte, en los eventos que realizan”, concluyó.