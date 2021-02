Se sincera Ana Lago: y habla sin tapujos de su salida de Exatlón

Tras 22 semanas de competencia, la gimnasta olímpica Ana Lago abandonó las playas de 'Exatlón', luego de enfrentar un duelo de eliminación con dos miembros de su equipo, Jazmín Hernández y Carmelita Correa.

A pesar de su salida, la joven regia asegura sentirse feliz y agradecida con su participación en el reality de Azteca Uno.

“Me quedo feliz con lo que hice, me quedo satisfecha. Lo que quería era tener esa conexión nuevamente con mi gente, con las personas que me quieren y me apoyan en todo momento, y creo que lo logré, y fue incluso mayor de lo que viví en la primera temporada”.

De regreso al reality

Luego de ser la última participante del equipo de Famosos en la primera temporada, además de conseguir el fuerte cariño del público, Ana Lago regresó a la cuarta temporada de 'Exatlón', subtitulada como Titanes y Héroes, y donde nuevamente vistió la playera roja.

Lago asegura que este demandante proyecto le ha aportado “un crecimiento muy, muy grande a nivel personal”. “Creo que todos cuando estamos ahí pensamos que tenemos cierto límite para hacer las cosas, pero allá adentro rompes todas esas barreras y esos límites que tienes o te pones, y te das cuenta de lo fuerte que eres, de lo aguerrida que llegas a ser.

Te muestra esa parte interna que a lo mejor no habías conocido, y te das cuenta que si te propones algo y sales a luchar para conseguirlo, tienes que romper todo eso, darte cuenta que eres poderosa y todo lo puedes hacer si de verdad lo quieres”.

La medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 cuenta que la primera temporada fue para ella muy complicada, además de ser una aventura totalmente nueva. “Todos los participantes que pisamos por primera vez las playas y las tierras de 'Exatlón' no sabíamos realmente a lo que íbamos. Esa temporada nos marcó a muchísimas personas, pero no nada más a los participantes sino a la gente que nos veía desde afuera sufrir o nos veía estar felices, ganando y perdiendo”.

Ana Lago permaneció durante 22 semanas en el reality.

A pesar de que ya tenía conocimiento del reality, cuando la invitaron a ser parte de esta cuarta temporada asegura que fue muy difícil tomar una decisión, pues también significa dejar a su familia en la incertidumbre de la pandemia.

No sabía si realmente quería ir, la verdad que sí lo pensé mucho. Pero precisamente al pensarlo me di cuenta de que sería una gran oportunidad y quería darle ese gusto a todas esas personas que me siguen y me apoyan y querían verme otra vez en 'Exatlón'. Fue una oportunidad que aproveché y fui sobre todo a disfrutarla, a gozar la nueva experiencia”, dice y agrega que esta aventura fue totalmente diferente a lo que vivió en la primera etapa.

Sin diferencias

Durante las últimas semanas, el equipo de Titanes ha sido protagonista de diversas polémicas en 'Exatlón' y aparentes divisiones. Cuestionada sobre si cree que esto pueda ser a causa de problemas de ego, Ana Lago desestima que sea así. “Yo creo que todo mundo tiene ego y creo que no fue algo que detonara esa ruptura, simplemente una competencia es así. ('Exatlón') es una competencia bastante larga y tienes que ver por ti, tienes que ver por tu salud, por tus ideas, y tienes que pensar también en el equipo y lo que sea mejor para él”.

La gimnasta señala que si bien hubo problemas para mantener la misma comunicación que al principio, sí lograron arreglar esas diferencias, al menos en los circuitos, donde buscaron apoyarse, darse consejos y tener en mente ganar. Mientras que en sus momentos en la fortaleza o el campamento a veces había relaciones que no eran tan estrechas.

Aun así, revela que no tiene problemas con sus compañeros. “Yo me considero una persona que no soy para nada rencorosa, entonces estoy 100 % segura y sé que esto es un reality show, y esto todos los vivimos. Estamos en condiciones muy complicadas, pero que al salir todo va a ser diferente [...] creo que hicimos conexiones muy padres, que es con lo que me quedo, con las cosas positivas que viví allá”.

Finalmente agradece el apoyo del público, pues durante casi todos los días en que se transmite el reality por Azteca Uno, sus fans la convirtieron en tendencia a través de diferentes hashtags en Twitter. “Nunca pensé que pudiera igualar o superar lo que viví en la primera temporada y el ver a tantas personas que me muestran su cariño, su amor, se siente muy bonito, porque todo lo que he hecho y hago es para dejar un granito de arena en las personas que me siguen, y seguirlas motivando e inspirando a que sigan luchando por sus sueños y sus metas”.