Ana Layevksa, así luce a días de tener a su bebé

La actriz Ana Layevska está a días de convertirse en madre por primera vez, y ya se muere por las ganas de tener entre sus brazos a su primogénito, del cual no ha querido saber su sexo. Será sorpresa para ella enterarse si será niño o niña.

En entrevista con "De primera mano", Layevska platica cómo ha sido su embarazo.

"He estado sintiendome muy bien, gracias a Dios, estoy en el noveno mes, en la dulce espera. No he tenido ningún achaque y duermo perfecto."