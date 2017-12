 Ana Layevska da a luz a su primer hijo

La actriz Ana Layevska anunció a través de su cuenta de Instagram que celebró su primera navidad como mamá de la pequeña Masha Moreira Laevski.

"Nuestra primera navidad como papás... ¡felicidades a todos y los mejores deseos en esta increíble época y todas las bendiciones!", escribió la actriz en la fotografía.

En el retrato, Layevska carga a la pequeña Masha y aparece junto a su esposo. Detrás de la familia está un árbol de navidad.



La instantánea cuenta con cerca de 41 mil Me Gusta y ha recibido decenas de comentarios, la mayoría de ellos felicitando a la pareja.

Ana Layevska dio la noticia de su embarazo a través de Instagram el pasado 21 de junio. "¡Felices de compartirles la hermosa noticia que ahora seremos 3 en la familia!", escribió la actriz.

Con información de El Universal.

Ana Layevksa, así lucía a días de tener a su bebé.

La actriz Ana Layevska está a días de convertirse en madre por primera vez, y ya se muere por las ganas de tener entre sus brazos a su primogénito, del cual no ha querido saber su sexo. Será sorpresa para ella enterarse si será niño o niña.

En entrevista con "De primera mano", Layevska platica cómo ha sido su embarazo.

"He estado sintiendome muy bien, gracias a Dios, estoy en el noveno mes, en la dulce espera. No he tenido ningún achaque y duermo perfecto."