Ana Lilia Aréchiga, presunta hija de Vicente Fernández, pide verlo y estar con él, no quiere su dinero

México. Ana Lilia Aréchiga, quien se ha pronunciado como supuesta hija del cantante Vicente Fernández, alza la voz y revela que teme por la salud del cantante, además quiere verlo y estar a su lado.

En varias entrevistas que Ana Lilia ha dado a medios de comunicación menciona que es hija de "El Charro de Huentitán", y en una reciente con el programa Hoy menciona que desea conocerlo.

Aréchiga dice estar consciente de que Vicente Fernández no la considera su hija, pero no le importa y lo único que sí es que quiere tener contacto con él y estar a su lado.

Y aunque muchas personas puedan pensar que a ella le interesa el dinero de don Vicente, menciona que no es así y tiene claro que le pertenece a doña Cuquita su esposa y a sus hijos, y ella no es ninguna interesada.

Pero también circulan en redes sociales imágenes en las que se ve que Ana Lilia pide a Dios por la salud del cantante de temas como Estos celos y asegura que la engendró cuando no era tan conocido y famoso como ahora.

“No tengo comunicación con él. Le pido a Dios que éste no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero fama, sólo que reconozca que tiene una hija y que esta hija no está mintiendo, ni le está pidiendo nada”, cita en uno de los videos que circulan en YouTube.

"No necesito su dinero, no me hace falta su dinero, sólo quiero y necesito saber qué se siente abrazar a tu padre, es lo único que les pido, nunca les voy a quitar nada”, refiere también Ana Lilia.

Vicente Fernández lleva más de un mes hospitalizado en un hospital de Guadalajara debido a una caída que tuvo y operación, y es en terapia intensiva donde permanece bajo el cuidado de sus médicos y su familia.