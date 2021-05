Ana María Alvarado confiesa por qué Daniel Bisogno le cae mal y no lo puede ver

México. Ana María Alvarado y Daniel Bisogno son dos de los periodistas de espectáculos en México con más reconocimiento y cuentan cada uno con gran trayectoria en su trabajo en televisión y radio.

Hay muchos periodistas que son grandes "amigos", pero otros que "no se pueden ver", y este es el caso de Alvarado y Bisogno, puesto que ella al parecer no tolera al conductor de Ventaneando y cuenta por qué motivo.

Ana María trabaja en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, y en ese espacio contó que Bisogno no es totalmente de su agrado, esto al tocar el tema respecto a cómo se llevan los periodistas entre colegas.

Ahora estoy bien sola en la cabina de radio y ustedes no, nadie me cae mal. Te lo juro que no me caen mal, el que me cae mal no está aquí. Trabaja en otra televisora… es güero y alto, de 1.90 más o menos”, dijo Alvarado.