Ana María Alvarado rompe en llanto al revelar que tiene un tumor cerebral

La periodista de espectáculos y conductora de televisión Ana María Alvarado, dio a conocer que le fue detectado un tumor cerebral en la parte derecha de su cabeza. A través de un video publicado en su canal de YouTube habló de su estado de salud, ante la preocupación de sus seguidores al estar ausente en el programa de radio de Maxine Woodside.

Ana María Alvarado comentó que el tumor cerebral que le fue detectado, es benigno. "Les cuento que estaba muy preocupada por mi salud y pensé que sí me iba a tener que ausentar un tiempo, porque me dijeron que tengo un tumor en la parte del lado derecho, un tumor benigno". Hasta el momento el tumor no le ha dado problemas, sin embargo, la conductora de televisión señaló de que en caso de que éste aumentara su tamaño, entonces sí sería necesario operar.

¿Qué es un tumor benigno? Los tumores son crecimientos anormales en el cuerpo, pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cáncer, pero los malignos sí. Los tumores benignos solo crecen en una parte del cuerpo, no pueden aparecer ni invadir otras partes del cuerpo. Aún así, pueden ser peligrosos si presionan órganos importantes, tales como el cerebro. De acuerdo con el portal MedlinePlus, los tumores están formados por células extras, en general, las células crecen y se dividen en otras células cuando el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen, se mueren y otras células nuevas toman su lugar. Algunas veces, este proceso no resulta como se espera: se forman células nuevas, aún cuando no son necesarias y las células viejas no mueren cuando deberían. Cuando estas células adicionales forman una masa, se les conoce como un tumor.

Ana María Alvarado contó que tras unos ataques de epilepsia, acudió con su médico y al realizarse varios estudios, se encontró con el tumor cerebral. "Me habían estado dando como unos jalones en la cara muy angustiantes y yo pensé que era parálisis facial. Por eso fui al doctor en realidad, luego, ¿se acuerdan que en febrero tuve un ataque isquémico?, pues me seguían dando estos ataques, y yo decía: '¿cómo?, ¿me están dando puros pre infartos?'".

Y resulta que no, que nunca tuve ataque isquémico, lo que tengo es epilepsia y apenas me lo diagnosticaron. Cuando oyes palabras como epilepsia suenan muy fuertes y dice uno: 'ay, qué me va a pasar', pero me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado.

"Voy a seguir trabajando, ya no me van a dar estas crisis que son unos choques electroquímicos que emite el cerebro y que se conocen como epilepsia. Ya estoy controlada con medicinas y el tumor por ahora es benigno, no dará problemas", detalló la periodista Ana María Alvarado.

En una reciente emisión del programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Ana María Alvarado también habló sobre el tumor cerebral que le fue diagnosticado: "ya estoy en tratamiento, estoy con medicina y muchas personas ya me hablaron que se puede vivir así, el tumor es aparte, esta atrás de la orejita, es benigno y no me está causando daño por el momento".

Ana María Alvarado rompió en llanto cuando Talina Fernández la abrazó: "perdón que interrumpa, no sabía, yo tengo dos (tumores), tengo un meningioma que ya me operaron y un glioma y aquí estoy, te vengo a decir que no te asustes, que vas a estar muy requetebién, que te quiero y te entiendo".

La conductora de televisión recibió aplausos a manera de apoyo de parte de sus compañeros del programa Sale el Sol.

