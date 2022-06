Ana Martín comparte las fotos más explicitas y fuertes de su época

Ana Martín de 76 años de edad, es una de las actrices con más peso actoral en el mundo de la farándula, pues toda su vida se ha dedicado a trabajar, ya que siempre soñó en convertirse en una actriz, por lo que hoy en día su sueño es una realidad y es una mujer muy querida.

Para quienes no lo saben, la carrera de Ana Martín empezó cuando apenas era una jovencita realizando varias escenas tanto dramáticas como algo subidas de tono, aunque en los 60 no eran del todo bien vistas, ella siempre las realizó con mucho profesionalismo y compartió algunas de estas en redes sociales.

"El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido” Es maravilloso ver el apoyo que todos ustedes me dan en las redes sociales, mis Gotitas de Miel, nunca me cansaré de decirles que sin ustedes no soy nada, gracias a ustedes yo como. ¡Cuanta razón tenía mi padre!", escribe en su más reciente publicación la bella actriz mexicana, quien se mantiene intacta.

Fue una especie de collage la que realizó la actriz en sus redes sociales, donde se le ve desde una foto posando en topless, hasta una acostada en la arena tomando el sol con un bikini en color verde de dos piezas, mientras que en las otras dos solo usa unos outfits con escote pronunciado.

Lo que siempre llamó la atención de Ana Martín, fue que su figura siempre estuvo muy al natural, es decir, jamás se sometió a una operación estética para tener esa figura de diosa con la que enamoró a varias generaciones, pero sobre todo la humildad que se carga es una de las cosas más importantes que ella sigue reflejando con su público a quien le agradece todo lo que han hecho por ella.

"Qué chula, Anita! No solo debiste ser Miss Mexico sino Miss Universo! Bendiciones desde Lima, Peru!", "Muy hermosa Anita asta ahora sigues bella simpática, eres admirables saludos de Antofagasta chile", "Las verdaderas divas bellas y esculturales al natural, y ahora una hermosa y dulce señora", "rossyarc