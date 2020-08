Ana Martín cuenta cómo fue trabajar con Angélica Rivera en la telenovela "Destilando amor"

Angélica Rivera protagonizó en 2007 junto a Eduardo Yáñez la telenovela "Destilando amor" producida por Nicandro Díaz para Televisa. El melodrama contó además con las actuaciones estelares de Ana Patricia Rojo, Fernanda Castillo y los primeros actores Ana Martín, Alejandro Tommasi y Martha Roth.

En una entrevista para Las Estrellas, Ana Martín contó cómo fue trabajar al lado de Angélica Rivera, quien se ganó el apodo de "La Gaviota" tras protagonizar "Destilando amor". La gran actriz comentó que antes de trabajar con la ex Primera Dama en este melodrama que volvió a transmitirse por Las Estrellas, trabajó con ella en "Ángela" una telenovela en donde hizo el papel de su mamá: "y la conocí, y es un encanto de niña, estaba muy jovencita, nos llevamos súper bien, la zarandeé y nos salieron unas escenas padrísimas. Entonces, al yo enterarme, después de no sé cuántas pruebas que hizo Nicandro Díaz, que iba Angélica Rivera pues me dio muchísimo gusto".

Ana Martín manifestó que tuvo el privilegio de conocer más a Angélica Rivera como persona, no solo como actriz. "Lo que sí puedo decir es que es una gran madre, conocí a su tercera hija porque la acababa de tener. Y nos llevábamos súper bien; cantábamos, hacíamos bromas, es un ser humano lindísimo con todo el mundo".

Ana Martín es una de las actrices más reconocidas de México. Foto: Instagram @anamartinof

Cabe mencionar que "Destilando amor" es una adaptación de Kary Fajer de la segunda versión mexicana de "Café, con aroma de mujer", una telenovela de RCN de Colombia de amor e intrigas en el ambiente de la tradición cafetalera colombiana. Para esta tercera versión, tras "Cuando seas mía", Televisa puso como hilo argumental uno de sus productos más famosos, el tequila.

La telenovela narra el gran amor de la jimadora "Teresa Hérnández" (Angélica Rivera) mejor conocida como "La Gaviota" y "Rodrigo Montalvo" (Eduardo Yáñez) en la ciudad de Tequila, Jalisco. Ana Martín interpretaba a "Clara", mamá de "La Gaviota". Desde hace unos meses "Destilado amor" se volvió a transmitir por las tardes en Las Estrellas.

Anteriormente Ana Martín respondió a varias preguntas de sus fans a través de su cuenta de Instagram. Uno de sus seguidores preguntó: "¿cómo fue trabajar con Fernando Colunga?", a lo que la bella actriz le respondió: "con Fernando hice varias novelas, y es un príncipe, un príncipe en todos los aspectos. Es educado, preparado, inteligente, profesional, guapísimo. Siempre llegaba en las mañanas, arreglado precioso y, además, olía a colonia delicioso, muy divertido, es muy divertido".

Asimismo Ana Martín confesó que llegaron a tener pleitos, debido a un vicio de la actriz: "tuvimos pleitos, muchos pleitos, porque no me dejaba fumar, agarraba yo mi cigarrito y me veía, y entonces me tiraba mi cigarrito, agarraba mi paquetito de cigarros que valen un dinero y me los hacía así (los rompía) y los tiraba: '¿por qué me haces eso?', ese fue nuestro pleito, pero qué razón tenía".

Ana Martín es una de las actrices más reconocidas y queridas de México; ha forjado una exitosa carrera al participar en más de 30 telenovelas, entre las que destacan "El pecado de Oyuki", "Destilando Amor", "La Madrastra" y "Amores Verdaderos".

