Ana Martín defiende a Rubí Ibarra La Quinceañera Más Famosa de México por estar en La Academia

Rubí Ibarra la Quinceañera Más Famosa de México, quedó totalmente sorprendida al recibir tremendos halagos por parte de Ana Martín, de 76 años de edad, pues como muchos ya lo saben ha sido muy criticada por participar en La Academia, ya que le han dicho que no tiene talento como cantante.

Tras varias críticas no solo por parte del público, sino de los mismos jueces, Rubí Ibarra ha tratado de salir adelante ella sola, pero nunca se imaginó que la misma Ana Martín estaría viendo sus pasos dentro de La Academia, por lo cual felicitó a la joven a quien considera una joven disciplinada y entregada, pues siempre está estudiando la letra de sus canciones.

"Rubí se observa siempre estudiando, eso me encanta de ella. Lo haces bien, sigue así. Es una academia y aprenderás muchísimo más hermosa. Todo en la vida requiere de esfuerzo y disciplina y tú lo estás haciendo. Vas muy bien. Éxitos hermosa", le escribió la primera actriz mexicana.

Rubí Ibarra recibió este comentario de Ana Martín/Facebook

Y es que la semana pasada la joven defendió una vez más su estancia en La Academia al interpretar la canción La Maldita Primavera tema el cual es muy complicado de acuerdo con algunos expertos en música, pero ella lejos de darse por vencida lo dio todo para ser una de las alumnas más destacadas de esta polémica generación.

"El público y los críticos, no van a parar hasta ver fuera a Rubí, pero no les hagas caso Rubí, ni te desanimes, porque entre más te critiquen de qué no cantas y qué no tienes talento, eso te va a ayudar para madurar y seguir luchando por tus sueños", "Rubí es una Jolette 2.0 pero con la diferencia que está chiquitina si me cae bien y sí tiene ganas, pero lastimosamente como dijo Lola, la Academia es para talentos natos que faltan pulir", escriben las redes.

Cabe mencionar que la guapa joven se hizo viral tras la invitación de su fiesta de XV años la cual causó mucho revuelo, por lo cual su fama se fue por los cielos, aunque para muchos se estancó, ella lo sigue dando por todo triunfar.