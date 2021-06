Ana Martín recuerda cuando fue expulsada de Miss Mundo: "se armó un escándalo, salí llorando"

Ana Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida como Ana Martín, es una de las actrices más emblemáticas de la televisión mexicana, quien a lo largo de su trayectoria artística ha protagonizado varios melodramas como "El pecado de Oyuki", "Gabriel y Gabriela" y muchas más. Antes de debutar como actriz, fue concursante en el certamen de belleza Miss Mundo en 1963, del cual fue descalificada.

La actriz de cine y televisión Ana Martín se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde comparte fotografías de su juventud, recuerda los diversos proyectos que ha llevado a cabo, responde los comentarios de sus seguidores y muchos más. Recientemente la también cantante habló sobre lo ocurrido durante su participación en Miss Mundo.

Fui la primera Miss Mundo México en 1963, pero me descalificaron del concurso de belleza porque tenía 17 años, se armó un escándalo.

Las personas que formaban parte en ese entonces del comité organizador, no vieron en la convocatoria de Ana Martín el apartado de su edad y ante este error, tuvo que ser descalificada, ya que solo podían participar mujeres mayores de 18 años de edad.

Ana Martín, recordada también por sus personajes en las telenovelas "Destilando amor" y "Soy tu dueña", manifestó que después de haber sido descalificada de Miss Mundo "salí llorando", sin embargo, se dio cuenta "que lo mío en verdad era ser actriz, me dieron mi primer protagónico en donde gané mi primera Diosa de Plata, gané más que una corona".

Unos años después de su trago amargo en Miss Mundo, en 1966, Ana Martín protagonizó la película "Marcelo y María" dirigida por Gilberto Martínez Solares. Fue ganadora de su primera Diosa de Plata como revelación femenina.

Aunque Ana Martín no hace daño a nadie al compartir tan maravillosas anécdotas, no pueden faltar los haters. Y para esas personas negativas, la respetable actriz les mandó este mensaje: "yo ignoro los comentarios negativos y me quedo con los comentarios positivos, que esos son los que me llenan el alma y me dan fuerza para seguir hacia adelante con mi carrera".