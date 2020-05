Ana Martín recuerda sus días como símbolo sexual con fotos inéditas

La primera actriz, Ana Martín, recordó los años en los que fue considerada como un símbolo sexual con algunas fotografías en su cuenta oficial de Instagram, época en que su belleza y sensualidad la llevaron a protagonizar importantes telenovelas y películas mexicanas.

Durante una entrevista con el programa latino De Primera Mano, Ana confesó que a ella no le gustaba tal distinción, por lo que no lo consideraba del todo un halago, revelando que, aunque tuvo muchos galanes detrás suyos, no fue muy agradable.

De jovencita me sentía rara, aunque sí era bonito porque tenía 200 galanes alrededor cada mes, pero no es muy agradable", confesó.

Desde sus inicios, detalló que siempre tuvo presente que era lo que quería ser en su carrera, por lo que siempre se negó a trabajar en el cine ficheras y compartió que, a su edad, sigue teniendo trabajo por elegir la mejor opción.

Mi tirada era ser actriz, porque ser actriz te dura toda la vida, ya ves toda la vida sigo trabajando a esta edad, me fueron dando personajes conforme a mi edad", indicó.

En el cuadro de estas declaraciones, la actriz Ana Martín compartió una serie de fotografías que dejaron con la boca abierta a muchos, pues protagoniza un desnudo y conmemora más de tres décadas del estreno de la telenovela "El Pecado de Oyuki", misma que protagonizó en su juventud.