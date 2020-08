Ana Martín revela la pelea que tuvo con Fernando Colunga por su vicio con el cigarro

Ana Martín y Fernando Colunga trabajaron juntos en varias telenovelas, aunque la relación entre ambos era de lo mejor, en algunas ocasiones llegaron a tener algunas peleas con por el vicio que la gran actriz tenía con el cigarro, tal y como ella misma lo contó a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram.

Ana Martín se desvivió en halagos para el actor Fernando Colunga. "Con Fernando hice varias novelas, y es un príncipe. Un príncipe en todos los aspectos. Es educado, preparado, inteligente, profesional, guapísimo. Siempre llegaba en las mañanas, arreglado precioso y, además, olía a colonia delicioso, muy divertido, es muy divertido".

Estas palabras de la actriz fueron como respuesta a la pregunta de uno de sus fans: "¿cómo fue trabajar con Fernando Colunga?". Asimismo Ana Martín confesó que llegaron a tener pleitos, debido a un vicio de la actriz: "tuvimos pleitos, muchos pleitos, porque no me dejaba fumar, agarraba yo mi cigarrito y me veía, y entonces me tiraba mi cigarrito, agarraba mi paquetito de cigarros que valen un dinero y me los hacía así (los rompía) y los tiraba: '¿por qué me haces eso?', ese fue nuestro pleito, pero qué razón tenía".

Cabe mencionar que Ana Martín es una de las actrices más reconocidas y queridas de México; ha forjado una exitosa carrera al participar en más de 30 telenovelas, entre las que destacan "El pecado de Oyuki", "Destilando Amor", "La Madrastra" y "Amores Verdaderos".

Por otra parte Fernando Colunga recibió un fuerte golpe en mayo pasado con la muerte de su señor padre; lo más doloroso para el actor fue no poder despedirse de su papá, quien perdió la vida a consecuencia del cáncer de colon. Cabe mencionar que el papá del protagonistas de telenovelas desde 2017 viajaba de Miami a la Ciudad de México para sus quimioterapias.

Lamentablemente la salud del papá de Fernando Colunga se complicó y tuvo que ser ingresado a un hospital, lugar donde perdió la vida sin despedirse de su esposa e hijo. De acuerdo con una persona cercana a la familia, Don Fernando estaba solo en el hospital ya que no quería sus familiares llegaran a contagiarse de coronavirus.

"Doña Margarita y su hijo Fernando fueron los primeros en enterarse de la muerte por parte del personal médico; se pusieron muy mal. El cuerpo fue cremado, pues debido a las medidas de sanidad por la pandemia, era mucho más difícil trasladarlo a Estados Unidos, así que sus guaruras les llevaron las cenizas a casa de la mamá de Fer, pues ellos no pudieron venir a México", contó a TVNotas dicha personas cercana a la familia.

Supuestamente Fernando Colunga trata de mantenerse fuerte ante su mamá, pero la realidad es que no ha podido procesar la muerte de su padre. "Doña Margarita, desolada, y Fer está triste, pero no quiere demostrarle a su mamá ese lado, al contrario, quiere ser más positivo, ahora está con ella más tiempo y no la deja sola, pues a la fecha siguen recordando las experiencias y grandes momentos que han vivido como familia".

