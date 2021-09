Con más de 35 años de carrera artística, Ana Patricia Rojo regresa a las telenovelas para darle vida a “Inés” en la telenovela SOS, me estoy enamorando, producción de Lucero Suárez, donde competirá créditos con Irán Castillo, Daniel Arenas y César Évora. La famosa villana de la exitosa telenovela María la del barrio, habló en entrevista para EL DEBATE sobre su participación en el melodrama producido por Lucero Suárez, que inicia este 6 de septiembre.

¿Quién es Inés Paredes?

Rojo adelantó que su personaje, Inés, tendrá una relación clandestina con “Leopoldo” (César Évora). Se describió como perfeccionista aunque se relacionó con él sabiendo que era casado. Es de carácter duro pero siempre un respaldo para su pareja, incluso cómplice, hasta que un día decide cambiar radicalmente.

“Inés no es un personaje ni duro ni villano, es muy humano, con el que muchas mujeres se van a identificar, van a tenerle empatía. Es una mujer que se enamora del hombre equivocado”, expresó Rojo.

La hija del histrión Gustavo Rojo insistió en que su personaje tendrá “muchos matices y que ha sido muy disfrutable”, expresó la actriz, quien además elogió al elenco. “Tengo la suerte de pasar mucho tiempo trabajando con Évora, es encantador, un gran amigo.”Leopoldo, interpretado por César Évora en SOS, me estoy enamorando será un bígamo, ya que tendrá dos familias, dos hogares establecidos.

“Inés no le pide nada, no lo hace por dañar a nadie, necesariamente sus acciones dañan a terceras personas pero no lo hace con esa intención, al contrario, a ella le pesa”, dijo Ana Patricia.

Sobre el estilo y ritmo que tendrá la telenovela, destacó que se tratará de una comedia. “Es divertida, ligera, para todo público; un tono de comedia que no he trabajado nunca. Además, es una comedia de situaciones, no es farsa, son situaciones que son humorísticas de por sí.”

La actriz regresa a Televisa

Le gustaría actuar en la nueva versión de El maleficio

Nacida en Villahermosa, Tabasco, es hija del fallecido actor Gustavo Rojo y de la exmiss Perú Carmela Stein. A los 5 años tiene contacto por primera vez con el mundo artístico. Su primera película fue Los reyes del palenque. Un año más tarde participa en la telenovela, Al final del arcoíris.

La intérprete de grandes melodramas reveló también que se encuentra con dos futuros proyectos para finales de este año, uno de ellos es una película, así como de otro que no quiso dar más detalles puesto que aún no se han cerrado por completo las negociaciones. Respecto a si le gustaría actuar en la nueva versión de El maleficio, dijo que estaría encantada de ser parte de nueva cuenta de uno de los iconos televisivos de la década de los 80.La historia tendrá su remarke en 2022 bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro.

Sobre quienes hacen contenido para redes

En otro tema, sobre algunos personajes nuevos que se dedican a hacer contenido en las plataformas digitales, donde muchos de ellos hacen retos polémicos, e incluso hasta poner en riesgo la vida misma, o valerse de escándalos para mantenerse en el medio, como el caso de algunos youtubers, comentó que ella siempre ha sido respetuosa de las actuaciones ajenas, sin embargo, aclaró que nunca estaría de acuerdo en que se valgan de humillaciones, sobajar y poner en peligro a otras personas solo por ser vistos y mantenerse vigentes. Agregó que ya quiere que disminuyan los contagios en el país para reactivar las obras de teatro y con ello las presentaciones en provincia.