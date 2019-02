Ana Patricia Rojo revela por qué evita a los hombres

La actriz mexicana Ana Patricia Rojo, quien ha participado en decenas de telenovelas como "Destilando amor", "Mujer de madera" y "La Guzmán", revela por qué evita tener pareja. Hace cuatro años que no tiene a nadie a su lado.

Ana Patricia Rojo se separó del padre de sus hijas hace cuatro años, y en entrevista con la revista TV Notas dice que desde hace cuatro años no ha tenido novio, sin embargo, sí le gustaría volver a casarse, pero ya no tener más hijos.

No he tenido ningún novio en este tiempo, tengo que ser muy cautelosa por ellas y por mí también, y si no encuentro a una persona que se ajuste a mi forma de pensar y a mi estilo de vida, no tiene caso."