Ana Paula y Alejandra Capetillo recrean los looks de su mamá Biby Gaytán y son la sensación en internet

Ana Paula y Alejandra Capetillo han causado sensación al recrear dos icónicos looks de los 90´s de su mamá Biby Gaytán. En su canal de YouTube compartieron un video del proceso que llevaron a cabo para esta transformación, demostrando una vez más que ambas son el vivo retrato de su famosa progenitora.

Para recrear los looks de la cantante y actriz, Ana Paula y Alejandra Capetillo (las hermosas hijas del matrimonio de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán), tuvieron la ayuda del maquillista Vicente Montoya y la Hair Stylist Gabriela Montes de Oca. "Este video es recreando dos looks de mi mamá y les vamos a enseñar el maquillaje, nos hicieron el mismo a las dos, para que no sea tan repetitivo sólo se los vamos a reseñar una vez cuando me maquillan a mí y de Ale les vamos a mostrar el peinado", comentó Ana Paula Capetillo.

En el video compartido por las hijas de Biby Gaytán, quienes hace unos meses se convirtieron en youtubers, el maquillista Vicente Montoya explicó que lo más importante a destacar de ese maquillaje son las cejas, los labios y las pestañas: "en los 90´s no se usaban tantos brillos, había ciertos toques de luz, pero se daban con colores mate, de este look las tres cosas más importantes son cejas pestañas y boca".

Alejandra Capetillo es quien tiene más parecido a Biby Gaytán. Foto: Instagram @alecapetilloga

"Ale se me hace que es la mas parecida a su mamá, pero Pau con ese maquillaje se parece muchísimo también, que bárbaras", "Ale se parece a su mamá y Pau a su papá versión blanquita, las dos hermosísimas", "que gran belleza tienen niñas, me gusta lo educadas que son, se agradece", "unas chicas hermosas, inteligentes, simpáticas y carismática, amo sus videos, me hubiera gustado ver la cara de Eduardo", son algunos de los comentarios en el video de las youtubers.

Asimismo Alejandra y Ana Paula Capetillo publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram, algunas fotografías donde muestran el resultado tras recrear los looks de su mamá Biby Gaytán, quien con un "las amo", reaccionó a este video que publicaron sus hijas en su canal de YouTube donde tienen más de 90 mil suscriptores.

Ana Paula tiene más parecido a su papá Eduardo Capetillo. Foto: Instagram @paucapetillog

Por otra parte, en un anterior video Alejandra Capetillo dio a conocer a sus seguidores el trastorno que padece desde que era una niña. La hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán pidió ayuda a todas las personas que vieran el video. "Yo siempre, toda la vida, he sido sonámbula, o sea no solo hablo, literal me levanto, agarro cosas, abro puertas, o sea todo el show".

Pero lo que me ha pasado en los últimos cinco años es que sí me acuerdo, o sea mis ojos están abiertos y sí estoy viendo lo que está pasando, nada más no controlo lo que estoy haciendo y veo cosas, como que estoy entre dormida y despierta, veo cosas y no sé por qué siempre en los últimos años me he levantado porque veo arañas en mi cama o porque volteo y en el techo veo una araña enorme.

"Por favor si alguien sabe o que estudie qué significa, si hay alguien ahí afuera que esté viendo este video y sabe algo de temas de sueñoy sonambulismo necesito que me dé la respuesta a mi problema", manifestó Alejandra Capetillo.

