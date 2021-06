Ana Victoria hará abuelos a Amanda Miguel y Diego Verdaguer y la abuela dice por qué quiere una niña

México. Amanda Miguel será abuela y esa noticia es el mejor regalo de cumpleaños que ha recibido durante toda su vida, comenta en entrevista con Ventaneando. Ana Victoria, su hija, espera bebé.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer serán abuelos por vez primera y la cantante comparte que le encantaría que su hija tuviera una niña, porque le gustan más las niñas, pero lo que venga será recibido con todo el amor del mundo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Arturo Peniche revela que no le importa lo que la gente piense de su aspecto físico

Ana Victoria y Michael en el día de su boda. Foto de Instagram

Será en octubre próximo cuando Ana Victoria, quien también es cantante, de a luz, mientras tanto ya le hicieron un baby shower en casa de sus papás en Ciudad de México donde estuvieron algunos invitados solamente.

Queremos conservar la sorpresa de no saber qué es, pero por un lado se me complica mucho elegir el ajuar del baby porque no es tan fácil comprar cosas neutral, aunque son divinas las cosas neutrales, gris, blanco, amarillo, verde…”, dice Amanda a Ventaneando.

Me encantan las niñas, arreglarle los zapatitos, y todo tan mona, tan linda, el varoncito también, a Diego le fascina la idea de un varón. Igual si es niña, bueno, las niñas qué cariñosas son con los abuelitos, con los papás”, recalca la cantante de Castillos.

Ana Victoria. Foto de Instagram

Ana Victoria se casó en septiembre de 2019 en California con Michael Villalobos, tuvieron su luna de miel en Hawaii y durante casi dos años disfrutaron el uno del otro, pero ya era tiempo de pensar en tener un hijo y por eso se decidieron a encargarlo.

Amanda también menciona que lo más probable es que su nietecito nazca en Los Ángeles, California, debido a que Ana Victoria radica allá junto a su esposo.

Respecto al embarazo de su hija, Amanda también menciona que transcurre de la manera más normal. La ve muy relajada, feliz, sensible, duerme mucho, no toma alcohol, café y come muy sano para que todo salga a la perfección.

Leer más: "Se van a separar, no se soportan", dice Martha Figueroa sobre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez