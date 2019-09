Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer,  se casó

Ana Victoria, la hija de los cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer, y quien también es cantante, se casó el fin de semana en Estados Unidos con Miguel, quien es empresario en redes sociales. Los ahora esposos comparten imágenes en sus respectivas redes.

Ana Victoria y Miguel habrían tenido varias despedidas de solteros, en Estados Unidos, previo al día de su enlace matrimonial, ya que tiene muchas amistades en San Diego, California.

Lo logramos, después de tanta especulación…tú y yo en este viaje juntos”, escribió Ana Victoria en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde aparece al lado de su esposo Miguel.

Según reporte en distintos portales de noticias, la boda se llevó a cabo en California tras varios días de festejo previos a la ceremonia. Algunas fotografías de la feliz pareja aparecen en la cuenta de Instagram de Ana Victoria.

No puedo creer que me voy a casar en unos días”, escribió Ana Victoria previo a su boda.

El día en que Ana Victoria y Miguel se dieron el sí fue el pasado 14 de septiembre.

En uno de los conciertos de Diego Verdaguer, previos a la boda, él tuvo el detalle de proyectar en una pantalla gigante imágenes de su hija en distintas épocas de su vida, cosa que al público le gustó.

Eres lo mejor de nosotros unido en una persona maravillosa, me has dado las dichas más grandes que un hombre puede tener. Te deseo amor en esta etapa maravillosa”, le escribió Verdaguer en su cuenta de Instagram.

La boda entre Ana Victoria y Miguel se canceló anteriormente en dos ocasiones, en una de ellas se debió a que Amanda Miguel, madre de Ana Victoria, no podía acudir a la ceremonia por cuestiones de trabajo.

En declaraciones a People en Español, Amanda declaró en 2018 que su hija se molestó porque le dijo que no podría asistir, siendo que es su hija única, y por eso prefirió cancelarla hasta nuevo aviso.

Miguel, el ahora esposo de Ana Victoria, es americano; su papá es mexicano y su mamá de origen italiano.

La cantante recibió el anillo de compromiso en 2017 en un viaje que hizo con Miguel a Los Cabos, México. Ella contó a ¡Hola! que se lo entregó en una cena, en un lujoso restaurante.

Ana Victoria hace carrera como cantante desde su adolescencia y algunos de sus recientes temas musicales son "Si mañana no me ves", "Yo no lloro por llorar" y "Yo lo quiero tanto", entre otros.