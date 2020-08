Ana de Armas ha sido el gran apoyo para Ben Affleck en su lucha por mantenerse sobrio

Estados Unidos.- Una de las parejas que se ha convertido en la favorita de Hollywood es la conformada por Ana de Armas y Ben Affleck, casi a diario se dejan capturar por las cámaras de los paparazis mientras dan sus habituales paseos por el barrio en donde viven o por lugares públicos, en donde se demuestran mucho amor con románticos besos y tiernas caricias.

Aunque su química se deja ver continuamente en público, en privado se tocan otros temas mucho más importantes, como las metas personales y el apoyo que ha requerido el actor estadounidense en su lucha para mantenerse sobrio y ella ha sido su principal soporte.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, la relación se ha fortalecido mucho más y gran parte de esto es por el apoyo incondicional que la actriz cubano-española ha mostrado a Ben, quien, en diferentes ocasiones, durante los últimos años, ha pasado por rehabilitación buscando ser una persona sobria y diferente.

De acuerdo con la misma persona cercana a la pareja, Ana no necesita beber varios tragos cuando está en reuniones sociales, lo que evidentemente ha ayudado a Affleck a no voltear la mirada hacia el alcohol, una bebida que muchos problemas le ha traído durante los últimos años.

Beber no es parte de la ecuación con Ana. Ella es un gran apoyo y no va a fiestas, ni hace del alcohol una gran parte de su vida. No es lo que hacen como pareja o como parte de su relación. Él realmente no ha sentido el deseo o la necesidad desde que se entró a esta relación", agregó.