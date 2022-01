"Ana de la Reguera, ella fue la tercera en discordia", supuesta traición de Poncho Herrera, ex RBD

"Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme", resaltó el ex RBD en el comunicado donde dio a conocer su separación.

Asimismo, el "amigo" del actor, contó que Ana de la Reguera puso sus condiciones a Poncho Herrera para poder andar con él : "llegó a decirle que no iba a ocupar el papel de amante y que si quería estar con ella, tenía que separarse de Diana, así lo presionó para que dejara a su esposa".

Posteriormente, a Diana Vázquez le llegó el chisme de que el padre de sus hijos tenía un amorío. Al reclamarle y ante la crisis de pareja que tenían, supuestamente "Poncho aceptó su infidelidad y le dijo que no lo hacía feliz y que quería el divorcio".

Un presunto amigo del ex RBD, contó a la revista antes mencionada: "entre Poncho y Diana ya no había amor ni pasión". Al parecer, su matrimonio se desgastó desde la pandemia "por su agenda de trabajo y a eso, súmale que él cayó redondito con Ana de la Reguera , ella fue la tercera en discordia".

Ahora, ha surgido el rumor de que Poncho Herrera le fue infiel a su esposa, con la actriz Ana de la Reguera . Según una publicación de TVNotas, las cosas con Diana Vázquez no terminaron de la mejor manera, como manifestó en el comunicado compartido en sus redes sociales.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

