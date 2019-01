Ana de la Reguera responde por comentario sobre Yalitza Aparicio

La actriz Ana de la Reguera ha recibido muchas críticas en redes sociales por un comentario que hizo en una publicación de Yalitza Aparicio, donde podemos ver a la nominada al Oscar, posando para la revista estadounidense Vanity Fair junto a otros actores de Hollywood.

En dicho post, Ana de la Reguera reaccionó “casual”, junto a un emoji llorando de risa, provocando el enojo de muchos fans de Yalitza Aparicio. Muchos usuarios de redes sociales tacharon a la actriz de "envidiosa".

Luego de tantos comentarios negativos en su contra, Ana de la Reguera compartió un video en su perfil de Instagram donde aclara todo lo ocurrido.

Los últimos días me he despertado con mucho odio y resentimiento, me he sentido de verdad bulleada, ha sido muy feo despertarme así estos días por algo que no entiendo.