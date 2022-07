Ana de la Reguera revela que ha sido víctima de acosos a lo largo de su carrera artística

México. La actriz Ana de la Reguera confiesa que a lo largo de su carrera artística, al igual que otras actries, también ha sido víctima de acoso por parte de varios productores.

En entrevista con Ventaneando, Ana de la Reguera hace público que ha sufrido acosos por parte de productores al momento de acudir a ellos para pedir trabajo o hacer algún casing.

“Por supuesto, lo llegué a sufrir muchas veces, lo que pasa es que debes aprender a defenderte, afortunadamente lo tenía muy claro, tal vez otras compañeras no lo entienden, están más vulnerables", dice Ana en Ventaneando.

Foto de Instagram

Ana de la Reguera, protagonista de Ana, la serie de Amazone Prime, también asegura que siempre supo defenderse, poner un "alto" y marcar una línea, "porque sí, es tremendo", asegura.

“Realmente te das la media vuelta y te vas, pero sí, me tocó muchas veces”, así dice Ana que actuó varias veces ante el acoso de productores que pretendían pasarse de listos con ella.

"Me pasó definitivamente que me cerraron las puertas, y tener que volver literal a mandar mails a todo el mundo para decir ‘no es así…’, sí me ha tocado, pero afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco”, menciona la guapa actriz de 45 años de edad, originaria de Veracruz, México.

