"Ana de las Tejas Verdes", el anime inspirado en la misma novela que "Anne with an E"

La serie de Netflix "Anne with an E" se ha ganado el corazón de los usuarios de la plataforma de streaming a lo largo de tus tres temporadas, causando gran tristeza el anuncio de su final.

La entrañable serie está inspirada en la novela "Ana de las Tejas Verdes" ("Anne of Green Gables", en inglés) de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, que fue publicado por primera vez en 1908.

Pero lo que quizá no todos los fans de "Anne with an E" saben es que esta serie no fue la primera producción basada en el libro de Montgomery, sino que muchos antes, en 1979, salió a la luz una serie de anime inspirada en la misma obra.

El anime de "Ana de las Tejas Verdes"

El anime ostenta el mismo título que la novela, "Ana de las Tejas Verdes", y fue emitida originalmente hace 41 años en Japón por el contenedor televisivo infantil World Masterpiece Theater del estudio japonés Nippon Animation, el mismo que produjo la serie de anime de la icónica novela de Mark Twain, "Las aventuras de Tom Saywer".

Imagen: Nippon Animation

La serie cuenta la historia de Anne Shirley, una niña huérfana adoptada por una pareja de hermanos de un pequeño pueblo pesquero ubicado en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá.

El entrañable carisma y la poderosa imaginación de la pequeña pronto la vuelven alguien muy querida por los habitantes del lugar y hace grandes amigo en su escuela, aunque la inseguridad aflora en ella a raíz de las burlas que recibe por su piel pálida llena de pecas y su cabello pelirrojo.

La historia del anime muestra cómo Anne se gana el corazón de sus padres adoptivos, Marilla y Matthew Cuthbert, quien en un principio se llevó una desagradable sorpresa al ir a recoger al niño que adoptarían y en su lugar se topa con la niña.

Pese a todo, Anne no tarda en ganarse el corazón de Matthew y luego, con un poco más de tiempo, el de Marilla, por lo que ambos deciden quedarse con ella y descubren que su llegada es lo mejor que pudo pasarles.

Imagen: Nippon Animation

El anime de "Ana de la Tejas Verdes" se conforma por 50 episodios, el primero de ellos emitido el 7 de enero de 1970, y el último el 30 de diciembre del mismo año.

El guion estuvo a cargo de Isao Takahata (también director), Kouzo Kusuba, Yoshihisa Araki, Shigeki Chiba, Aiko Isomura, Nanano Shiraishi, Seijiro Kamiyama y Takekuni Takano.

En 2009, en celebración por el 30 aniversario del anime, la casa de estudios Nippon Animation estrenó una precuela de la entrañable historia titulada "Kon'nichiwa Anne: Before Green Gables" (Hola Ana: Antes de las Tejas Verdes".

La historia detrás de la historia

Se cree que para escribir la novela, Lucy Maud Montgomery se inspiró en un artículo de periódico que narraba el caso de una pareja canadiense que al solicitar adoptar a un niño huérfano, reciben en su lugar a una niña.

Lucy Maud Montgomery, autora de "Anne of Green Gables". Foto: Especial

En cuanto a la emblemática Casa de las Tejas Verdes, Lucy se habría inspirado en la casa donde sus primos vivían en la Isla del Príncipe Eduardo, rindiendo así homenaje.

