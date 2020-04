Anahí ahora te enseña a preparar unas enchiladas de lechuga

Anahí se ha tomado con el mejor humor todos los comentarios y memes que han surgido por sus enfrijoladas. "Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé".

Aprovechando el momento y que aún es tendencia en redes sociales, la ex RBD compartió otra de sus peculiares recetas de cocina. Si no tuviste suficiente con las enfrijoladas de Anahí, ahora la actriz y cantante te muestra cómo prerara unas deliciosas enchiladas de lechuga.

¿Qué creen? Les tengo otra (también es video viejo) Si no comes lácteos no le pongas nada.

Que creen ??? Les tengo otra !! ��������( También es video viejo. ) “Si no comes lácteos no le pongas nada” ������ Pus ya ... pic.twitter.com/vJgzRgjRbX — Anahi (@Anahi) April 22, 2020

Sobre estos peculiares platillos, Anahí explicó en sus redes sociales que en ese momento estaba embarazada de su segundo hijo, señalando que se le antojaban cosas muy raras.

Pensé que ya había visto lo peor en la vida, hasta que vi las enfrijoladas de Anahí... pic.twitter.com/5nUzrbjlb5 — Save (@jumoleto) April 21, 2020

Cabe mencionar que estos videos de cocina de la ex RBD, son contenidos que subió hace ya un tiempo a su página ANbyanahi.com.

"Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año, hasta encontrar algo para hacer chiste, la verdad gracias", manifestó la cantante en referencia al video de sus enfrijoladas con tortilla de nopal.

Bueno , por lo menos nos reímos un ratito. En medio de la pesadilla q estamos viviendo me hicieron el día. Gracias Twitter. ❤️✌️ — Anahi (@Anahi) April 22, 2020

