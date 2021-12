Anahí comparte con sus fans como lograr un abdomen de acero en poco tiempo

Anahí de 38 años de edad vuelve a sorprender a sus fans por lo entregada que es en el ejercicio, prueba de ello fue el video que compartió en sus redes sociales donde se le ve entrenando con una pelota con la cual hace abdomen dejando en claro que para ella no hay límites.

Y es que desde que la vimos en Rebelde siempre nos sorprendía por tener un abdomen plano y bien tonificado, aunque en un momento se dijo que una operación estética fue parte del cuerpo de impacto de Anahí, con este video demostró que todo es a base de mucho ejercicio.

En el video se puede ver a la también actriz mexicana haciendo varias repeticiones de abdomen con la pelota en sus pies y llevándola hasta su abdomen boca abajo, además de estar de la más firme para que el ejercicio tenga los resultados que ella desea, pero también recordemos que Anahí se alimenta muy bien.

Como era de esperarse sus fans de todo el mundo le hicieron saber que es una fuente de inspiración para ellos, pues todos los días entrenan para lograr un cuerpo como el de Anahí quien se sigue conservando muy bien a pesar de tener dos bebés quienes ya son muy populares en las redes.

"Tienes energía suficiente para mí y para tí, así que me quedaré acostada un ratito más Te quiero, campeonaaaaa!!! Eres la más!", "Me cansé de solo verte any jaja admiro esa fuerza y esas ganas de verdad", "Como siempre comenzando la semana con energía", escriben los admiradores de la estrella.

La quieren de regreso

Aunque se dice que abra otra reunión del grupo RBD los fans de Anahí quieren verla, pero en las telenovelas y es que ya tiene varios años que no la vemos en la pantalla chica, por lo que desean que su regreso a la pantalla chica sea con algún protagónico.

Y es que como muchos ya lo saben la carrera de Anahí empezando en el mundo de las telenovelas donde siempre sorprendió por su capacidad histriónica donde en su mayoría hizo papeles muy icónicos.

Leer más: Danna Paola lidera lista de lo más comentado en Twitter México durante 2021