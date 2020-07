Anahí comparte tierna foto de su hijo Emiliano y es idéntico a ella

México.- Las redes sociales quedaron paralizadas una vez más, esto al notar el gran parecido que tienen Anahí y su hijo Emiliano, pues la protagonista de Rebelde compartió una fotografía en Instagram de su bebé de cinco meses en la que se puede notar que son idénticos y por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus amigos, fanáticos y colegas de trabajo.

De nueva ocasión, Anahí Puente se apareció en Instagram para compartir una fotografía de su p hijo más pequeño, quien próximamente cumplirá seis meses de nacido, dejando a sus seguidores con la boca abierta, no solo porque Emiliano es un bebé fuerte y sano, sino por el impresionante parecido con su madre.

Emiliano nació el dos de febrero de 2020. Foto: Instagram

En la descripción de la fotografía que recibió casi medio millón de me gustas Anahí escribió: "Me parezco a mi mamá... bueno eso digo yo", con emojis enamorados y sus seguidores no dudaron en estar de acuerdo con la cantante, pues no cabe duda que quien más se parece a ella es Emiliano, aunque Manuelito no se queda atrás, pero él también tiene parecido con su papá.

Figuras públicas como Christian Chávez, Pablo Montero, Maite Perroni y Michelle Vieth, solo por mencionar algunos, se hicieron presentes en la caja de comentarios junto a sus fanáticos para elogiar la belleza del pequeño, acertando con la cantante de que no hay más qué hablar sobre el tema, pues es una gran verdad que es idéntico a ella.

Desde su incursión en las redes sociales, Anahí se ha convertido en una figura pública muy activa en las plataformas, en donde comparte imágenes junto a su esposo y sus hijos, siendo en las que se aparece con sus pequeños las favoritas de todos sus seguidores y las más elogiadas también.

Los hijos de Anahí y Manuel Velasco Coello. Foto: Instagram

Cabe mencionar que actualmente Anahí es una actriz retirada, que dejó de lado todos sus pápeles para que ser madre sea su personaje principal. Tras haber sido una de las estrellas más queridas y aplaudidas dentro de la industria del espectáculo, la intérprete ha decidido enfocarse en ser madre; actualmente tiene dos hijos, Manuel y Emiliano, con el político Manuel Velasco.

La actriz de telenovelas se convirtió en madre por primera vez el 17 de enero de 2017 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, esto de su primogénito Manuel Velasco Puente y la segunda vez fue en 2020, el 2 de febrero, en esa ocasión de Emiliano Velasco Puente, quien tiene unos enormes ojos de color claro que son muy parecidos a los de su madre.

Anahí también comparte una fotografía de su hijo Manuel

Como toda una madre que ama a sus dos pequeños, Anahí también compartió más tarde una fotografía de su pequeño Manuelito, en donde utiliza un tierno cubrebocas con figuras de osito para cuidarse del virus que actualmente persiste en México y la actriz compartió que su niño dice que su cubrebocas es de superhéroes, exhortando a los adultos ser más como los niños.

Manuel es el primogénito de Anahí y Manuel Velasco Puente. Foto: Instagram

Aunque estamos hablando de la cuenta de Anahí en Instagram, lo cierto es que sus pequeños se han adueñado de esta, ya que son más las fotografías de sus hijos las que la actriz comparte en dicha plataforma, dejando fascinados y contentos a todos sus seguidores con las tiernas imágenes de los dos pequeños.

