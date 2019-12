Anahí critica a Kim Kardashian en su podcast en Spotify

Anahí estrenó el pasado mes de noviembre su podcast "Están ahí" en la plataforma Spotify (uno de los gigantes del streaming), donde ha compartido reflexiones muy personales sobre su vida personal y profesional. Recientemente la ex RBD abordó el tema de las cirugías plásticas y de las personas que cometen muchos abusos con el bisturí.

En su charla, Anahí hizo referencia a la socialité estadounidense Kim Kardashian. "Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos, '¡wow! yo quiero estar así', pero, ¿y luego?, ¿qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años?, ¿dónde se le va a ir todo eso, Dios mío?".

Yo tengo mucha preocupación por eso, dónde se le va a ir, a mí me preocupa eso porque hay gente muy joven haciéndose este tipo de cosas.

La esposa del ex gobernador de Chiapas, aseguró que nunca ha recurrido al bisturí y aunque aseguró que no está en contra de dichas cirugías, criticó a las personas que transforman su imagen hasta el punto de quedar irreconocibles.

Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo.