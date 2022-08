Anahí cuerpazo veinteañero en ajustado bikini de dos piezas enamora a todos

Anahí de 39 años de edad una vez más, arrasó las redes sociales y se dejó ver como nunca en un bikini de dos piezas espectacular con el cual presumió tremendo cuerpazo a su antojo, pues sus fans quedaron atónitos al ver lo bien conservada que se sigue viendo esta famosa.

Y es que como muchos ya lo saben desde qué Anahí se casó con Manuel Velasco Coello, decidió alejarse del mundo del espectáculo, pero se le ha visto muy activa en su cuenta de Instagram, donde nunca se ha olvidado de sus fans quienes la llenaron de elogios al verla con el bikini de dos piezas el cual se le ve demasiado sexy.

"La foto no es la mejor, pero el cuerpo es perfecto. Uffff Any", "Por Diossss! Como puedes ser tan hermosa? Cuéntanos el secreto para verte siempre como quinceañera!! Yo también quieroooo Que guapuraa", "Se que Anahí está concentrada en sus hijos y es comprensible, pero tienes mucho talento no lo desperdicies. Eres una artista de talla mundial y no puedes dejarlo así sin mas", escriben las redes.

Aunque Anahí ha decidido enfocarse demasiado en su familia, cosa que muchos de sus fans le aplauden, pero otros lejos de estar felices, le han dicho en muchas ocasiones que ya debería regresar a los escenarios, pues aseguran que no debería desperdiciar el talento además de la carrera que ha realizado desde hace varios años, pues empezó desde muy joven.

Pero eso no es todo, pues mucho se ha dicho sobre un regreso de RBD banda mexicana con la cual se dio conocer a nivel internacional, aunque nada se ha concretado hasta el momento pues todo sigue estando en suspenso, pues nadie de la banda ha dicho nada al respecto, pero es cuestión de tiempo de que los demás miembros digan algo al respecto.

Otra de las cosas por las que el público está muy feliz por esta famosa mujer se debe a que se ve plena en todos los aspectos, ya que no hay foto donde exprese la felicidad total que se carga a lado de su nueva familia.