Anahí entrega apoyos a damnificados por sismo

La actriz Anahí entregó los primeros apoyos a las personas damnificadas por el sismo del 7 de septiembre.

Hoy en Berriozábal entregando parte de la ayuda que juntos logramos reunir. Gracias a todos. A pesar de el difícil momento que están viviendo tienen un abrazo y una sonrisa para dar. ❤️Saben que no están solos y que todos estamos preocupados y queriendo ayudar. Siguen llegando cosas asi que seguiré entregando todo, tengan confianza que todo lo llevaré aunque no lo suba a mis redes. GRACIAS. Una publicación compartida por Anahi (@anahi) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 12:37 PDT

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, comparte algunas imágenes para mostrar que los recursos están llegando a las personas que lo necesitan.





"En Berriozábal entregando parte de la ayuda que juntos logramos reunir. Gracias a todos. A pesar de el difícil momento que están viviendo tienen un abrazo y una sonrisa para dar", escribe Anahí en Instagram. Así terminan estos 2 días de acopio en el estadio Zoque en Tuxtla Gtz. #Chiapas, No hay palabras para agradecer esta increíble respuesta de los chiapanecos ayudando a hermanos afectados por el sismo, mañana muy temprano personalmente voy a empezar a entregar toda esta inmensa ayuda junto con todo lo recaudado en los centros de acopio en Chedraui . Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes Gracias de verdad. ❤️ Una publicación compartida por Anahi (@anahi) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 6:44 PDT

La también cantante se solidariza con los afectados de tan terrible desgracia que les tocó vivir, y por medio de su red scial les manda decir que no están solos.

"Todos estamos preocupados y queriendo ayudar. Siguen llegando cosas asi que seguiré entregando todo, tengan confianza que todo lo llevaré aunque no lo suba a mis redes. GRACIAS", posteó.

No tengo palabras para agradecerles. Cuando nos unimos desde el amor pasan cosas así. Acopio en el estadio Víctor manuel Reyna. Tuxtla Gutiérrez- #Chiapas los esperamos mañana 8 am a 8 pm. Y personalmente entregaré todo lo que juntemos , su ayuda llegara a las manos de quién lo necesita. Gracias de todo corazón. Una publicación compartida por Anahi (@anahi) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:08 PDT

Se viste de negro.

Anahí se vistió de luto para gritar "¡Viva México!" en Chiapas. Al igual que Angélica Rivera, Primera Dama de México, la cantante rindió un homenaje a las víctimas del terremoto en Chiapas.

Ante la devastación que vivieron miles y miles de familias en Chiapas por el sismo la noche del pasado jueves 7 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia del tradicional grito de “¡Viva México!” en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez a cargo del gobernador Manuel Velasco, acompañado de su esposa Anahí.

Tanto la cantante y ex actriz, como su esposo, vistieron de negro, ante el luto y dolor por las personas que fallecieron por el terrible terremoto.

El diseñador encargado de vestir a la Primera Dama Chiapaneca fue José Ramón Hernández.Aunque la mayor parte de su conjunto era en tono negro, en la parte frontal lució un bello bordado de flores de diversos colores; dicho detalle estuvo a cargo de manos artesanas de Chiapas.

La ex RBD optó por recogerse el pelo y no lucir joyería, haciendo su look más sobrio ante el ambiente de dolor en el estado.

Muy criticada.

Anahi fue criticada en días pasados por un mensaje que dio mientras ayudaba a las víctimas que dejó el sismo de 8.2 grados en la escala Richter que sacudió algunos estados de México dos semanas atrás.

La intérprete de temas como "Rumba" compartió varios videos en los que se le ve en lugares afectados por el movimiento telúrico; sin embargo, en uno de las pequeño clips le dio mucha importancia a su aspecto físico.

"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad, eso ahorita no importa", mencionó.

Tras la publicación de la grabación varios de los fans de Anahi salieron a defenderla; mientras que otros twitteros críticaron el comentario que lanzó la famosa en medio de la tragedia.