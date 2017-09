Anahí, esto responde a críticas sobre su video en Chiapas

Anahí, Primera Dama de Chiapas, esposa de Manuel Velasco, gobernador de ese Estado, ofrece una disculpa a la gente que se haya sentido ofendida por sus comentarios de hace unos días a través de un video.

"Les ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios; a veces yo me engancho. Veo comentarios y no medí las consecuencias, estoy aquí para ayudar y no para cualquier otra tontería", dice a través de una grabación en Facebook.