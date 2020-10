Anahí hizo enojar a Ninel Conde en el pasado por caprichosa

No solo Ninel Conde es tema del momento en redes sociales, también lo es Anahí de 37 años de edad, quien está a unos días de tener un reencuentro con la banda RBD, con la cual alcanzó fama mundial hace varios años, además también trabajó con Ninel Conde en la telenovela Rebelde y le hizo pasar un disgustó muy grande mientras grababan juntas.

Como muchos sabrán hace algunos años se decía que trabajar con Anahí en las telenovelas era muy pesado debido a que era una chica muy especial, por lo que causó varios disgustos entre sus compañeros en aquella época y Ninel Conde sufrió los berrinches de Anahí cuando esta última se quejó por un vestuario, por lo que la ahora recién casada estuvo a punto de perder un vuelo, e incluso no grabó las escenas que le tocaban, por lo que causó el enojo de la grupera.

Aunque Ninel Conde dijo que no se podía molestar con Anahí, pues aseguró que ella también había hecho lo mismo en el pasado, los usuarios se dieron cuenta de la cara de enojo que tenía en ese momento la Bombón Asesino, por lo que más de uno comentó la reacción de la grupera.

Yo me tengo que ir aproximadamente en diez minutos al aeropuerto y creo que ya no voy a grabar nada. Yo la quiero mucho y de repente me ha pasado y he hecho o mismo y no puedo tirarle a nadie y menos a ella, pero bueno pues ni modo, ahora si que me tengo que ir al aeropuerto, dijo Ninel Conde.