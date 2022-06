Anahí, integrante de RBD, se contagió de Covid-19 tras show con Karol G: "lo peor fue estar aislada"

La cantante mexicana Anahí, una de las integrantes de la agrupación RBD, dio a conocer a través de las stories de su cuenta en Instagram, haberse contagiado por segunda ocasión de Covid-19. Todo indica que esto ocurrió luego de su presentación en un concierto de la reguetonera colombiana Karol G, en la Arena Ciudad de México.

La también actriz de telenovelas, de 39 años de edad, manifestó que lo más difícil para ella, es haber estado aislada de sus hijos Manuel y Emiliano, así como de su esposo Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas, México.

Hoy, después de ocho días, les cuento que me volvió a dar Covid-19, ahora sí sentí que me atropelló un tráiler, lo peor fue estar aislada, sin poder abrazar a mis bebés y a Manuel.

Afortunadamente, luego de unos días en aislamiento, Anahí se realizó una prueba y dio negativo al virus SARS-CoV-2. "Hoy es un día muy feliz para mí, acabo de dar negativo". Asimismo, pidió a todos sus fans a seguir cuidándose ante el pronóstico de la quinta ola del Covid-19. "Se los quise compartir hasta estar bien, cuídense mucho".

Con este mensaje, Anahí dio a conocer su contagio de Covid-19.

En otra de sus publicaciones, la esposa del político Manuel Velasco, agradeció al doctor Paco Moreno, quien estuvo tratando su enfermedad. "Lo logramos, gracias por todo, eres el mejor".

Anahí muy agradecida con su médico.

Cabe recordar que la primera vez cuando Anahí Puente se contagió de este virus, fue a principios del año pasado, luego de haber estado en el reencuentro de RBD, junto a sus amigos Maité Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Dulce María y Poncho Herrera no formaron parte de aquel show virtual llamado "Ser o Parecer".

En aquella ocasión, Anahí comentó a través de sus redes sociales, "efectivamente me contagié en el concierto, en el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí, me contagié. Contagié a mi esposo, él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo, los bebés siempre estuvieron perfectos".

Por otra parte, hace casi dos semanas, se llevó a cabo el regreso de Anahí a los escenarios, tras 11 años de ausencia. Este esperado momento por sus fans, tuvo lugar en un concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México. La reguetonera colombiana le hizo la invitación, causando gran furor; ambas interpretaron "Sálvame".