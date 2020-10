¿Anahí, la culpable de que Poncho Herrera y Dulce María no estén en el reencuentro de RBD?

Luego de muchas plegarias por parte de sus fans, RBD llevará a cabo un reencuentro en los escenarios. Será el próximo 26 de diciembre cuando se realice el show live streaming "Ser o parecer". Sin embargo, para sorpresa de muchos en este concierto solo estarán Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. En lo que respecta a los cantantes y actores Poncho Herrera y Dulce María, no formarán parte de este tributo a la generación RBD por diversos motivos.

Ante esto surgieron los rumores de que Anahí habría sido la culpable de que Dulce María y Poncho Herrera, decidieran no formar parte del reencuentro de RBD. En una reciente entrevista para el programa Hoy, la esposa del político Manuel Velasco comentó: "estamos felices, estamos muy emocionados porque las cosas se empezaron a dar así, solitas, de una forma en la cual yo creo que son las cosas más lindas de la vida, cuando se dan de una forma natural". Asimismo explicó cómo fue que iniciaron los planes de este show live streaming:

Cuando empezó desgraciadamente todo este tema de la pandemia, empezamos a hablar los seis y a platicar de poder lograr hacer algo juntos, traíamos todos como esa emoción, esa ilusión de poder hacer algo especial juntos, al principio éramos los seis.

"Nos invitó Guillermo Rosas, quien es nuestro productor y en este momento es quien está creando todo este gran evento, primero habló con, no me acuerdo con quién, creo que yo fui la penúltima o la última en que me invitaran y (me dijeran) 'oigan, mañana nos reunimos en zoom para hablar', hablamos, todos muy ilusionados, Guillermo nos contó esta idea que le parecía algo padrísimo pues hacer un concierto único, una vez en la vida, y la verdad es que a mí desde el primer momento me emocioné muchísimo porque para mi RBD tiene un lugar en mi corazón intocable", señaló Anahí.

El grupo juvenil RBD surgió en la telenovela "Rebelde" (que se transmitió entre octubre de 2004 y junio de 2006). Foto: Agencia México

Asimismo la cantante y actriz fue contundente y negó tajantemente ser ella la causante de que Poncho Herrera y Dulce María, abandonaran el proyecto del reencuentro de RBD.

Maite, Christopher, Christian no me van a dejar mentir, nos hubiera encantado estar los seis juntos. Poncho decidió no participar, pero después Dulce María nos dijo que prefería no participar.

Dulce María explicó sus motivos para no formar parte del reencuentro de RBD

Dulce María llevó a cabo a principios de este mes de octubre un Instagram Live, donde explicó ssus motivos por los cuales no estará en el reencuentro de RBD. "A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos, pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto".

En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100 por ciento, porque como todos sabe estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir: 'bueno, ok'.

Dulce María, quien se encuentra en la etapa final de su primer embarazo, mencionó que: "realmente hay que seguir cuidándonos, conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo y claro que le pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero realmente es eso, mi cabeza está en lograr dormir bien, lograr comer bien, tratar de estar lo mejor posible y lo más sana posible, física y mentalmente para que mi bebé crezca sana".