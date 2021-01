Anahí le pone un alto a la mini cintura de Ángela Aguilar

Quién no quiere que le quiten el puesto de la cintura más pequeña es Anahí, pues ya se enteró de que Ángela Aguilar de 17 es la joven que está causando revuelo no solo por su talento al igual que ella, sino por esa cintura de avispa que se carga es por eso que la RBD les demuestra a todos que su cintura sigue siendo de impacto.

Resulta que Ángela Aguilar acaparó miradas desde 2018 cuando los medios y fans se percataron de la cintura tan pequeña que tenía, es por eso que su fama siguió creciendo aún más, pero eso no es todo, pues si talento la ha llevado a ser parte de varios eventos musicales importantes.

Ahora vayamos a los años gloriosos de Anahí, cunado la vimos en Rebelde ella era la sensación debido a la cintura que se cargaba y es que cuerpazo era lo que le sobraba a la RBD quien regresó con todo en 2020.

Como todos saben, RBD regresó a la puesta musical hace poco y lo hizo por medio de un concierto el cual se dice recaudó millones de pesos, pero eso no es todo, pues más de uno de los fans de Anahí, originaria de la Ciudad de México, quedaron impresionados al ver qué la guapa mujer sigue conservando esa cintura de diosa que tiene, dejando por un lado a Ángela Aguilar, quien se estaba tratando de coronar como la mujer de la cintura más pequeña de la farándula.

Si vamos al pasado podemos recordar cuando, Anahí era la RBD que se ponía tops para presumir la cintura de avispa que tenía, incluso en la telenovela Rebelde, ella siempre aparecía con el uniforme muy apretadito, ya que le gustaba que su cuerpazo fuera el centro de atención, por lo que Anahí lejos de bajarse la camisa se la subía para que su cintura quedara al descubierto reventado las redes sociales por completo

Para quienes no lo saben Ángela Aguilar se ha convertido en la sensación del regional mexicano desde que la vimos cantar a lado de su padre, Pepe Aguilar, quien le dio las bases a la joven para ser un verdadero monstruo en el escenario y lo logró, pues nadie la puede detener en estos momentos.

Por si fuera poco Ángela Aguilar ha sido nominada tanto al Grammy latino como al americano y aunque no ha ganado ninguno todavía, el haber estado nominada es un enorme logró para su corta carrera, pues son pocos los que han logrado lo mismo que la bella chica quien podría sorprendernos esto 2021 con nueva música.

Por su parte Anahí está más que contenta por el resultado que logró con RBD, pero ella seguirá luchando por quedarse con el título de la famosa con la cintura más pequeña, además para muchos Anahí se ve más guapa que nunca en estos momentos, pues la maternidad le vino de maravilla a esta guapa cantante.

Anahí con tremenda cintura en redes/Instagram

"Me encanta su abdomen.... Yo también hago 1 hora y media todos los días", "la medida perfecta de una mujer no es mucho la cintura claro que no pase de 83 ps es su personalidad no sea vanidosa y egocéntrica de que sirve una cinturita carita de ángel y detestable", "Están super bien esas mujeres. Y es verdad el comentario de una de ellas sobre que para medir 60 cm de cintura", son algunos de los comentarios que hablan sobre las cinturas de estas famosas en redes sociales.