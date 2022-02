Anahí prepara figura de Barbie entrenando para su regreso nuevamente a RBD

Anahí de 38 años de edad se está preparando físicamente entrenando de lo más pesado, esto se debe a que supuestamente este año regresará RBD una vez más para una supuesta gira donde todos los integrantes estarán presentes, pues el año pasado faltaron Poncho Herrera y Dulce María quienes no pudieron por diversos inconvenientes.

Es por eso que Anahí tiene varias semanas compartiendo en su cuenta de Instagram como entrena a muy temprana hora y lo que principalmente realiza es cardio, como en esta ocasión donde se le ve con un conjunto deportivo negro de licra, saltando la cuerda de manera muy concentrada.

A simple vista se puede ver que la actriz de telenovelas tiene un abdomen marcado, además de una cintura bien formada, pues desde hace años esa parte de su cuerpo siempre ha llamado la atención de todos, pues cuando hizo Rebelde, además de los conciertos de RBD siempre destacó por su envidiable tamaño.

"Oh amiga me dio mucha flojera ir al gym, pero después de este video tuyo me voy a poner mi crop top y reaccionar. Gracias", "Trabajando duro por un día para empezar la semana haciendo yoga", "Dame un poco de ese humor Any, la semana apenas ha comenzado y ya estoy muerto", escriben las redes al ver la belleza que se carga.

Y es que muchos pensarían que la famosa se alejó del espectáculo y se descuidó por criar a sus hijos, pero la realidad es que la guapa mujer es muy disciplinada, ya que sabe combinar muy bien sus tiempos, por lo que la gira no será impedimento para ella, si es que en realidad se vaya a hacer este 2022.

Por si fuera poco la hermana menor de Marichelo Puente también está centrada en las canciones que lanzó hace unas semanas con el grupo de rock Moderatto con quienes tuvo muy buena química además es el primer trabajo que realiza después de RBD, ya que tiene rato que no saca música nueva.

Cabe mencionar que otra de las cosas con las cuales se ha centrado es en dar tips acerca de la maternidad de la cual sigue aprendiendo muchos cosas.

