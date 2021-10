Anahí revela a sus fans por qué dejó de cantar y también por qué no regresa a los escenarios

México. La cantante mexiana Anahí, exintegrante del grupo Rebelde, comparte a sus fans por qué motivo dejó de cantar y también por qué se alejó de los escenarios.

En una plática que Anahí tuvo en sus redes sociales con sus seguidores les explica el motivo de su ausencia del mundo del espectáculo y también si pronto reaparecerá.

Precisamente por medio de redes continuamente cuestionan a Anahí sus fans el motivo de su ausencia y ahora ella quiso responder a esa y otras dudas que tienen sobre ella.

"De repente me cansé de estar expuesta a todo, a comentarios negativos y cosas que en su momento me lastimaron mucho", refiere la guapa cantante de 38 años de edad y quien es originaria de CDMX.

Recordemos que Ahaní comenzó su carrera artística desde que era una niñita y participaba en el programa infantil Quichilladas y conforme fue creciendo siguió involucrada en el mundo de la farándula.

Anahí y su familia. Foto de Agencia México

"Siempre hubo momentos en los que me lastimaron a mi como a millones de niños que crecieron en este ambiente”, recalca.

Pero la carrera de Anahí creció sorpresivamente e inesperadamente entre 2004 y 2006 cuando formó parte del grupo Rebelde y protagonizó la telenovela del mismo nombre.

Anahí también reconoce que en esta etapa de Rebelde pasó por momentos difíciles, puesto que siente que se convirtió en otra persona y sin querer dañó a mucha gente que era muy allegada a ella.

"Fue uno de los momentos más feos de mi vida, estaba como enojada con la vida y siempre a la defensiva, me porté mal con personas que no lo merecían, no era yo”.

Leer más: ¡Predicción cumplida! Mhoni Vidente ya había predicho que Evaluna y Camilo serían papás

Ahora Anahí es feliz al lado de su familia, puesto que está casada con el político Manuel Velasco y tiene dos hijos, uno de cuatro años y el otro de uno. "No tengo nada más qué pedirle a la vida", reconoce.