Anahí severamente criticada al "llorar" por damnificados

En compañía de su esposo Manuel Velasco, gobernador del estado de Chiapas, la ex actriz Anahí recurrió varias zonas devastadas por el sismo de 8.2 grados Richter que dejó damnificadas a miles, miles y miles de familias en estados como Chiapas y Oaxaca.

Anahí y Manuel Velasco visitaron a muchas familias que lo perdieron todo.

Posterior a la visita que la Primera Dama de Chiapas llevó a cabo, publicó un video en redes sociales, donde pidió ayuda para todas las familias damnificadas.

Sin embargo, Anahí se convirtió en el blanco de fuertes críticas luego de compartir dicho video, pero más que nada por su comentario.

"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes pero la verdad eso ahorita no importa".