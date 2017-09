Anahí viste de luto para gritar "¡Viva México!" en Chiapas

En esta ocasión la Primera Dama de Chiapas no estuvo ni muy despeinada, ni muy mal arreglada, mucho menos fea.

Ante la devastación que vivieron miles y miles de familias en Chiapas por el sismo la noche del pasado jueves 7 de septiembre, se llevó a cabo la ceremonia del tradicional grito de “¡Viva México!” en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez a cargo del gobernador Manuel Velasco, acompañado de su esposa Anahí.

Tanto la cantante y ex actriz, como su esposo, vistieron de negro, ante el luto y dolor por las personas que fallecieron por el terrible terremoto.

La ceremonia del grito de independencia comenzó con un minuto de silencio en memoria de quienes murieron.

Anahí vistió para esta noche tan significativa para el pueblo de Chiapas, ante los últimos acontecimientos, un vestido negro recto, pegado a su figura, con un escote strapless que dejaba al descubierto sus hombros y espalda.

El diseñador encargado de vestir a la Primera Dama Chiapaneca fue José Ramón Hernández, quien ya la ha vestido para algunas portadas de revistas, entre ellas la de la revista CARAS.

Aunque la mayor parte de su conjunto era en tono negro, en la parte frontal lució un bello bordado de flores de diversos colores; dicho detalle estuvo a cargo de manos artesanas de Chiapas.

Así lo dio a conocer el diseñador a través de sus redes sociales:

"Un orgullo trabajar con esas increíbles flores hechas por manos Chiapanecas".

La ex RBD optó por recogerse el pelo y no lucir joyería, haciendo su look más sobrio ante el ambiente de dolor en el estado.

Así como Anahí rindió de cierta manera un homenaje a las víctimas de Chiapas al lucir bordados hechos por manos artesanas del estado en su atuendo, lo mismo hizo la Primera Dama de México, Angélica Rivera.

La esposa del presidente Enrique Peña Nieto, sorprendió con un vestido negro a los hombros realizado por artesanos del estado de Oaxaca. Este atuendo fue confeccionado con flores plateadas bordadas.

El ahora icónico vestido es un homenaje a los pueblos afectados por el sismo que sacudió al país.

Foto: AFP

Foto: AFP

En la ceremonia del grito de independencia de 2016, Anahí lució un vestido rojo que causó furor y más aún, al mostrar su entonces embarazo.

La ex actriz lució su cabello recogido con un gran broche en forma de flor, también de color rojo. En varias de las fotografías que se compartieron en aquella fecha en redes sociales, Anahí sostenía su vientre con sus manos, dando una imagen muy maternal mientras su esposo, gritaba a todo pulmón: “¡Viva México”!

Recordemos que la semana pasada Anahí fue severamente criticada por un video que publicó en redes sociales, para pedir apoyo para los damnificados por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahora es ayudar a la gente”, expresó.

Durante la grabación, Anahí se dio tiempo para decirle a sus seguidores que por el momento no le importa estar sobre un escenario y que su intención por el momento es ayudar a la gente de Chiapas.

“Yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos pero la verdad ahorita eso o importa”.

Sus palabras no fueron bien recibidas ante el dolor por la devastación que vivían miles de afectados quienes perdieron sus casas y hasta familiares.