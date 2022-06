Anahí y Karol G evocan a la generación RBD: cantan juntas "Sálvame" y causan tremendo furor (VIDEO)

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en la industria musical como Karol G, llevó a cabo una serie de conciertos en nuestro país, como parte de su gira "Bichota Tour Reloaded". Este fin de semana tuvo un espectacular show sold out en la Arena Ciudad de México, donde tuvo como invitada especial a la cantante y actriz mexicana Anahí, una de las integrantes de la banda RBD.

En varias ocasiones, "La Bichota" ha expresado su admiración por Anahí, refiriéndose a ella como una de las artistas que la han inspirado. Asimismo, en sus redes sociales ha compartido videos cantando temas de RBD, agrupación musical que surgió de la telenovela juvenil "Rebelde", de la que también forman parte Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Poncho Herrera y Christopher Uckermann.

Uno de los sueños de Karol G era cantar junto a Anahí el tema "Sálvame", una de las conocidas baladas de RBD. Y así sucedió.

Ya avanzado su concierto en la Arena Ciudad de México, la reguetonera, de 31 años de edad y originaria de Medellín, Colombia, tenía una gran sorpresa para las miles y miles de personas que asistieron a su show.

La Arena Ciudad de México retumbó ante la euforia del público, cuando Anahí salió al escenario, para después, acompañada de los músicos, comenzar a cantar "Sálvame". Los fans no olvidarán el momento cuando ambas cantantes compartieron el escenario para interpretar este tema.

"Te dije que este iba a ser un momento tan épico qué no se iba a repetir", expresó Karol G al término de la canción, a lo que Anahí le respondió: "Karol, para mí ha sido un tremendo honor, siempre están en mi corazón y lo que juntos vivimos no se olvida nunca, son una generación increíble".

En sus redes sociales, la esposa del ex Gobernador de Chiapas, México, Manuel Velasco, compartió varios videos de este grandioso momento, dejando muy en claro que esa noche jamás la olvidará. "No sé ni como explicar, le regalaron 100 años de vida a mi corazón, no lo voy a olvidar jamás Karol G".

Te recomendamos leer:

Por su parte, la reguetonera escribió, "te amo Anahí, te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación, ese escenario, esta noche, fue completamente tuyo y mi corazón también, gracias".