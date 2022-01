Anahí y la vez que Facundo se burló de ella por sus problemas de anorexia

No cabe duda que el mundo del espectáculo es muy duro y Anahí de 38 años de edad lo confirmó hace tiempo cuando Facundo se burló de ella en su programa nocturno Incógnito, donde lanzó un comercial sobre una muñeca de la artista quien de inmediato se defendió de los ataques.

Y es que Facundo no solo mencionaba los rasgos físicos de Anahí, también comentó los problemas de anorexia que tuvo al inicio de su carrera los cuales casi la llevan a la muerte, por lo que se mostró muy molesta y a la vez triste pues es un tema de salud muy delicado.

Hay que ganarse la visa no, entonces igual y a veces hay que hacer de todo, hasta ofender para comer o no sé, que raro, creo que es un niño bien él ¿no?, no sé la neta lo he visto tres veces en mi vida y ojalá que nadie de su familia padezca de esa enfermedad que fue muy feo, dijo Anahí en una entrevista para el programa La Oreja.

Lo que causó más revuelo para Anahí fue que tachó a Facundo de hipócrita, ya que el conductor mexicano llevaba a su hija a todos los conciertos de RBD donde la guapa mujer era una de las integrantes, por lo que dichas burlas se le hicieron muy raras a la también ex actriz de telenovelas.

Porque siempre está de fan con su hijita llevándola a todos lados y subiéndola al escenario a cantar con nosotros que raro, dijo Anahí en la entrevista donde se le ve molesta.

Recordemos que en sus más recientes entrevistas ha dicho que el mundo de la farándula es cruel y se ha tenido que enfrentar a diversos problemas los cuales le han causado mucho resentimiento, pero hoy en día como una mujer más madura, ha sabido lidiar con ellos.

Cabe mencionar que Omar Chaparro fue uno de los famosos que se burló de ella en el pasado, pero el histrión mexicano le pidió disculpas vía Twitter a lo que ella le correspondió de la mejor manera y agradeció por la manera en que se disculpó.