Anahí y la vez que una avalancha humana se le fue encima en pleno concierto

En 2011 Anahí de 38 años se llevó un gran susto cuando apareció en el Carnaval de Veracruz y es que estaba en pleno concierto, cuando de pronto una fan se brincó la barra de seguridad para correr hacia la famosa quien de inmediato la abrazó, pero no se imaginó que las cosas se iban a salir de control.

Resulta que el público al ver como la fan fue recibida de la mejor manera por Anahí, de inmediato más fans se abalanzaron sobre ella, lo que en pocos segundos provocó una avalancha humana la cual el equipo de seguridad no pudo controlar pues eran demasiados y la ex integrante de RBD había quedado en medio de la multitud.

A los pocos segundos se logra ver que la cantante mexicana de inmediato corre al centro del escenario para seguir dando su show, pues como toda una profesional siguió adelante, aunque los internautas opinaron sobre el polémico momento que se pudo haber convertido en una tragedia.

"Pobre Anyyy casi la ahogan.. pero sus fans la aman demasiadoooo... y eso me alegra mucho.... porque Anahi es la persona más hermosa que he conocido en toda mi vida", "Pobre Any,es muy valiente, siguio cantando como si no hubiera pasado nada...Any te amoo", le escriben a la famosa.

Para quienes no lo saben Anahí es considerado hasta la fecha en un icono de la música pop, pues su carrera musical no solo empezó en RBD como algunos piensas y es que desde su adolescencia empezó a crear sus propias canciones, además de colaborar con otros artistas del medio de la farándula.

Hoy en día Anahí se alejó del mundo de la música y las telenovelas, para dedicarse a su familia la cual presume en todo momento en sus redes sociales, además siempre está al pendiente de sus seguidores con quienes interactúa debes en cuando.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre otro posible reencuentro con RBD este 2022, pero ahora con todos sus miembros, aunque hasta la fecha no se ha dicho por lo que muchos esperan alguna respuesta por parte de cualquier integrante de la popular banda.