Anastasia Kvitko y Kylie Jenner en Animal Print provocan salvajes opiniones

Estados Unidos.- La influencer rusa Anastasia Kvitko y la empresaria estadounidense Kylie Jenner están deslumbrando en las redes sociales con atuendos muy parecidos, se trata de oufits con estampado de Animal Print de leopardo con los que se lucieron muy bellas y han demostrado que son las mejores para vestirlos.

Por un lado tenemos Anastasia, quien vistió un traje de baño de una sola pieza que dejó al descubierto su voluptuoso atributo trasero, con el que ha dejado a todos con la boca abierta, ya que su cuerpo es un escultural deleite para la vista de muchos, lo que la ha hecho sobrepasar los 11 millones de seguidores en Instagram.

La fotografía está por llegar a los 300 mil me gustas y a la joven la vemos frente a una increíble piscina, con el cabello suelto y lentes oscuros de una prestigiada marca, seguramente disfrutando de un buen día soleado, el cual aprovechó para broncear su cuerpo hasta en las partes más remotas e inalcanzables.

Anastasia Kvitko con el traje de baño que mejor marca su figura. Foto: Instagram

Por otro lado, está Kylie, en medio de la promoción de su nueva colección de maquillaje titulada "Wild Thing" para la cual ha vestido salvajes atuendos que han fascinado a más de uno, siguiendo la tendencia que jamás pasará de moda, pues ya hace muchos años que utilizar estampados Animal Print se puso de moda y todos continúan disfrutando de combinarlos con otras prendas, texturas y colores.

La empresaria de 23 años ha compartido en Instagram algunas de las mejores fotografías de su nueva colección, en una de estas la vemos sentada en una silla que tiene el mismo estampado, así como un fondo también salvaje, mientras voltea a ver a la cámara con una sexy mirada y leggins asfixiantes que marcan muy bien su figura.

Así promociona Kylie Jenner su línea de maquillaje. Foto: Instagram

Las dos bellas mujeres tienen el mundo a sus pies, debido a su belleza, sus envidiables figuras femeninas y esa actitud que las ha hecho destacar de entre las demás influencers del mundo. En otra ocasión las vimos utilizando atuendos muy parecidos para Halloween.

Para la escalofriante celebración del 31 de octubre de 2017, Kylie Jenner vistió un disfraz de ángel, luciendo espectacular con un vestido blanco, tacones, unas alas gigantes y un maquillaje de diez, pero han sido pocas las fotografías que se compartieron debido a que estaba en ese momento embarazada de su primogénita Stormi Webster y no quería que nadie se enterara todavía.

En 2017 Kylie fue un tierno angelito. Foto: Instagram

Las fotografías que compartió la empresaria de esta ocasión limitan poder disfrutar de ese hermoso atuendo, el cual calificó con un diez sobre diez en un reciente video para su canal oficial de YouTube, en el video "Calificando mis disfraces de Halloween" y enterneció a todos al mostrar un video inédito de aquellos días en que estaba ansiosa por tener a su pequeñita entre los brazos.

Anastasia, por su lado, el pasado Halloween de 2019, logró enamorar a todos sus seguidores al vestirse también como angelita, ella vistió un ajustado atuendo en color blanco con el que marcó sus curvas y dejó al descubierto sus envidiables atributos. Con un body muy ajustado, un corsé, capa, botas de piel en color beige, alas y un aro en la cabeza, la joven dejó a todos encantados y soñando con ella durante varios días después de la publicación.

Para 2019 Anastasia siguió los pasos de la socialité. Foto: Instagram

En las fotografías, publicadas un 31 de octubre, la vemos de espaldas, de frente y hasta de perfil, mostrando que todos sus lados son perfectos, además, luce una cabellera rubia y ondulada que hace recordar a aquella vez en que las famosas hermanas de Keeping up with the Kardashian cambiaron sus melenas oscuras por un color más claro, un momento para la historia del mundo del entretenimiento.