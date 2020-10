Estados Unidos.- La modelo rusa Anastasia Kvitko se vuelve a robar todas las miradas, ahora por recordar aquel disfraz de ángel que utilizó para Halloween del año pasado y la hizo lucir maravillosa, como si fuera parte de una de las hermanas del clan más famoso, Kardashian-Jenner.

Anastasia vistió un ajustado atuendo en color blanco con el que marcó sus curvas y dejó al descubierto sus envidiables atributos. Con un body muy ajustado, un corsé, capa, botas de piel en color beige, alas y un aro en la cabeza, la joven dejó a todos encantados y soñado con ella durante varios días después de la publicación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En las fotografías, publicadas un 31 de octubre, la vemos de espaldas, de frente y hasta de perfil, mostrando que todos sus lados son perfectos, además, luce una cabellera rubia y ondulada que hace recordar a aquella vez en que las famosas hermanas de Keeping up with the Kardashian cambiaron sus melenas oscuras por un color más claro, un momento para la historia del mundo del entretenimiento.

"Feliz Halloween", deseó en aquella ocasión a sus millones de seguidores. Seguramente muy pronto la volveremos a ver luciendo fabulosa en otro disfraz de infarto, pues estamos a muy pocos de esta celebración estadounidense en donde todas las estrellas y figuras del Internet se aprovechan para lucir los mejores disfraces ante la cámara.

Anastasia Kvitko y el disfraz de ángel con el que "rompió" el Internet. Foto: Instagram

La celebridad del Internet es conocida como la Kim Kardashian Rusa y es que sus atributos lo dicen todo, además de ser una mujer muy hermosa, es acreedora de un cuerpo de infarto, desde su incursión en la plataforma ha causado gran alboroto entre sus millones de seguidores, actualmente reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Con 25 años, Anastasia ha causado gran revolución en las redes sociales, donde recibe constantes halagos por su belleza, pero sobre todo por su figura, ya que luce como ninguna otra mujer a su edad y sus curvas están diez de diez, pero su belleza es la real protagonista de todas sus fotografías y videos en la plataforma.

Anastasia Kvitko luciendo como una Diosa en Halloween. Foto: Instagram

Con una cintura de infarto, atributos de envidia, piernas torneadas y un rostro angelical, la joven modela para marcas como Fashion Nova y gusta de utilizar los mejores atuendos de moda, con los que de inmediato recibe miles de halagos, incluso, se convierte en inspiración para miles de mujeres alrededor del mundo que la siguen en su cuenta oficial de Instagram.

En la plataforma también la vemos en viajes, de salida, con sus mascotas, en casa, con algunos regalos que le hacen llegar, disfrutando de días soleados, cocinando y hasta leyendo algunos libros, por lo que su cuenta es una parte esencial para conocerla más a fondo y así comenzarla a seguir en sus redes sociales.

Sin duda alguna podríamos decir que esta es la versión más hermosa de la socialité, a quien siempre han tomado como una gran inspiración las mujeres del mundo, esto debido a que es acreedora de una belleza inigualable, un cuerpo escultural, algunas marcas que se venden muchísimo en el mundo y una familia que siempre está siendo el centro de atención.

¿Quién es Anastasia Kvitko, la Kim Kardashian Rusa?

Anastasia Kvitko es una modelo e influencer quien, en redes sociales, fue bautizada como la "Kim Kardashian rusa", por las fotografías y videos que publica en su cuenta de Instagram (donde tiene 11.7 millones de followers), en los que muestra el escultural cuerpo que tiene, publicaciones un tanto similares a las de la socialité perteneciente al aclamado Clan Kardashian-Jenner.

Anastasia Kvitko es toda una celebridad del Internet. Foto: Instagram

Sin embargo, en varias ocasiones la modelo rusa ha dicho que no le gusta ser comparada con la empresaria Kim Kardashian, ya que menciona que la esposa de Kanye West, "está muy lejos de mí". Al igual que a las versiones mexicanas de la socialité del Clan Kardashian-Jenner, a la bella Anastasiya se le ha criticado por mostrar un cuerpo en redes sociales que, supuestamente, es producto de una serie de cirugías estéticas.