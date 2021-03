Anastasia Kvitko y sus exageradas curvas con apretadito body negro

Anastasia Kvitko de 26 años de edad vuelve a sacudir a las redes sociales, esto después de que la modelo apareciera en una foto muy audaz, donde se le ve con un body en color negro con el cual se me miran unas exageradas curvas las cuales fueron elogiadas por sus millones de fans, quienes le dijeron de todo a la chica.

En la publicación se puede ver a Anastasia Kvitko con un body negro, pero arriba de este portó una especie de gabardina de piel muy brillosa con la cuál reventó las redes pues hizo la combinación perfecta entre lujo y seducción total, algo que le fascina proyectar a la modelo originaria de Rusia, pero que actualmente vive en Los Ángeles.

"Dios te bendiga siempre donde quieras que vayas muchas felicidades princesa", "Bella una obra de arte mis saludos cordiales desde Lima Perú", "Estas exageradamente hermosa,me encantas preciosa, me gustaría mucho conocerte", le escriben en´redes a la modelo.

La foto alcanzó más de 130 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que belleza es lo que le sobra a la también influencer quien está creando un imperio de seguidores cada vez más y más, pero esto en su mayoría también se debe gracias a su cuenta de Only Fans, la cual tiene un éxito arrasador con la cual le ha dado la oportunidad de no solo hacerse popular, sino de generar dinero.

Regresando con la moda Anastasia Kvitko se viste de una manera muy moderna, pues como figura pública siempre viste al último grito de la moda, pero eso no es todo, ya que también trata de que su cara se vea impecable, pues le dicen que se mira muy bien pro las facciones que se carga.

Anastasia Kvitko causó revuelo con el body negro que se carga/Instagram

Otra de las cosas por las que Anastasia Kvitko es una mujer muy ovacionada es por las ganas que tiene de trabajar, pues aunque ella se encuentre en una playa no para de trabajar, ya que tiene que lanzar contenido a su cuenta ya sea de Instagram, como de Only Fans dejando en claro que le fascina ser una mujer activa que no se detiene para nada.

Anastasia Kvitko a pesar de ser una chica muy popular, también es víctima del hate y es que a pesar del cuerpazo que se carga, los haters le han dicho que es una mujer falta y es que consideran que el físico que se carga es por medio de las cirugías estéticas algo de lo que no se atreve hablar la guapa modelo.

