Estados Unidos.- La sensación de la Internet en las últimas semanas ha sido la modelo rusa Anastasiya Kvitko, esto por su fascinante belleza natural y su enloquecedor físico, pero no sólo eso, la joven de 25 años es también todo un ícono de la moda y lo ha demostrado en más de una vez, como en esta ocasión, en la que casi tiene un accidente y lo deja todo al descubierto.

La reconocida también como la Kim Kardashian rusa dejó paralizados y de los nervios a sus millones de seguidores al vestir un increíble traje de baño de tirantes en color café con detalles dorados que estuvo a un poco de explotar debido a una pose que hizo y que dejó a todos tensos, pues parecía que uno de sus tirantes estallaría en cualquier momento.

Anastasiya se encontraba tomando un relajante bronceado desde la piscina, una de las acciones que más le gusta, según informó, y cuestionó a sus fanáticos por la suya, aunque la atención no dejó de centrarse en ese tirante a punto de botarse y dejarlo todo al descubierto, lo que habría sido todo un escándalo.

Más de 250 mil reacciones provocó entre sus millones de seguidores esta escandalosa fotografía y es que es tan evidente lo que podía suceder después que todos han estado pensando en el tema y no han dejado de hablar sobre este, sólo basta con darse una vuelta por la sección de comentarios para darse cuenta que todos se pusieron tensos con esto.

Anastasiya Kvitko a punto de tener un accidente con su traje de baño. Foto: Instagram

Pero sin duda alguna ella sabe qué es lo que puede hacer para evitar todo este tipo de accidentes, pues es seguro que está acostumbrada a tenerlos, lo que la ha hecho estar alerta en todo momento y cuidarse de prendas de este tipo, aunque no parece ser un problema para la hermosa joven, pues en otras fotografías la hemos visto lucir los mejores atuendos descubiertos.

En otra ocasión deseó un excelente domingo para todos sus seguidores a través de otra fotografía done también vestía un traje de baño, pero esa vez fue en color blanco y mucho más a la moda, ya que lo estilizó con una falda tejida con algunos colgantes arriba de la rodilla.

Anastasiya Kvitko, cuya cuenta en Instagram cuenta con más de 11.8 millones de seguidores, posó sentada al lado de una piscina luciendo este traje de baño, pero muchos se percataron que la parte de arriba no podía con tanto y parecía que estaba a punto explotar, aunque seguramente no sucedió. Con dicha publicación alcanzó más de 230 mil me gustas y miles de comentarios llenos de halagos como de costumbre.

Así de hermosa es la aclamada modelo rusa, Anastasiya Kvitko. Foto: Instagram

La joven Anastasiya Kvitko, cuyo lugar de origen es Rusia, pero reside actualmente en Los Ángeles, California, se ha convertido en toda una celebridad de la Internet, no sólo por ser una mujer muy hermosa con un cuerpo de infarto, sino por ser toda una fashionista, pues podemos ver que viste los mejores atuendos a la moda y prendas en tendencias, convirtiéndose así en una inspiración para muchas otras mujeres en el mundo.

Darse una vuelta por su perfil de la plataforma es inevitable, pues su rostro angelical suele robarse todas las miradas y es por ello que se ha convertido en la favorita de todos los usuarios de Internet, pues no por nada cuenta con casi doce millones de seguidores y es patrocinada por las mejores marcas de moda.