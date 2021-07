Anastasiya Kvitko enamora con los shorts más cortos que puedas imaginar

Fiel a su estilo usual para vestir, la modelo Anastasiya Kvitko lució en su cuenta de Instagram unos diminutos shorts de mezclilla que dejó asombrados a sus millones de seguidores.

Hace tiempo, la influencer y modelo de origen ruso se había hecho popular en las redes sociales luego de que se le diera el apodo de la ‘Kardashian Rusa’, por su voluptuosa figura que se asemeja a las curvas que Kim Kardashian y sus hermanas lucen con orgullo.

Pero pese a que fue eso lo que la convirtió en una estrella en redes sociales, Anastasiya Kvitko ha seguido generando impacto por sí misma, y consiguiendo más seguidores poco a poco.

Con fotografías cada vez más subidas de tono y que son bien celebradas en las redes sociales, la modelo e influencer ha seguido asombrando y generando atención en todo el mundo.

En esta ocasión no fue la excepción, pues Anastasiya Kvitko decidió ahora sacar de su closet el look más revelador que encontró, y sus fanáticos no podrían estar más felices con la elección de vestuario de la rusa.

La modelo se mostró en un par de fotos de Instagram con un estilo muy motocross, con una blusa de la marca Harley Davidson, famosa fabricante de motocicletas, misma que cortó y amarró al frente mostrando su diminuta cintura.

Pero lo que llamó más la atención fueron los pequeños shorts de mezclilla que lució en dos poses distintas, luciendo sus bien torneadas piernas, con unos tenis blanco y negro en los pies.

Con poco maquillaje y con el cabello lacio y suelto hasta la cintura, Anastasiya Kvitko completó el look con unas llamativas gafas oscuras triangulares, con las que protege sus ojos de los fuertes rayos del sol sin perder el estilo.

Los seguidores de la modelo rusa han expresado en los comentarios opiniones muy positivas a su look, elogiando su belleza y llenándola de halagos.

Las fotografías cuentan ya con casi los 50 mil ‘me gusta’, mientras que Anastasiya Kvitko tiene ya más de 12.2 millones de seguidores en la red social.